جوتيرش: غزة تتحول إلى «مقبرة للأطفال» وتحتاج إلى 1.2 مليار دولار

حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين على وقف إطلاق النار في النزاع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، محذّرا من أن قطاع غزة الذي يتعرّض للقصف يتحوّل إلى “مقبرة للأطفال”.

وقف إطلاق النار في غزة

وقال غوتيريش في تصريح لصحافيين في مقر الأمم المتحدة إن “الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحا على مر الساعات”. ويقدر جوتيرش احتياج القطاع إلى تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لإتمام إعادة الإعمار.

وتابع الأمين العام “إن أطراف النزاع، وبالفعل المجتمع الدولي، يواجهون مسؤولية آنية وأساسية ألا وهي وضع حد لهذه المعاناة الجماعية غير الإنسانية وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كبير”.

وأضاف “الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية. إنها أزمة للبشرية”.