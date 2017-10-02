جوته: ورشة للتصوير الصحفي منتصف الشهر

سلوى عثمانأعلن " التحرير لاونج جوته " ــ المركز الثقافى الألمانى ــ عن ورشة لـ " التصوير الصحفي " بمنحة مدعومة من وزارة الخارجية الألمانية ، منتصف شهر أكتوبر الجاري ، بمقر المركز بالتحرير لمدة أربعة أيام حتى يوم 19 أكتوبر .ومن المقرر أن تقدم الورشة مجموعة من المعلومات ومنها أنواع التصوير الصحفي

سلوى عثمان

أعلن ” التحرير لاونج جوته ” ــ المركز الثقافى الألمانى ــ عن ورشة لـ ” التصوير الصحفي ” بمنحة مدعومة من وزارة الخارجية الألمانية ، منتصف شهر أكتوبر الجاري ، بمقر المركز بالتحرير لمدة أربعة أيام حتى يوم 19 أكتوبر .

ومن المقرر أن تقدم الورشة مجموعة من المعلومات ومنها أنواع التصوير الصحفي ، و مهمة وصفات المصور الصحفي ، و أساسيات السلامة المهنية ، وقواعد التصوير العشر ، واستعمال العدسات المختلفة في التغطية الصحفية الكاملة ، ومدخل أساسيات التصوير ، و التحقيق الصحفي المصور والقصة المصورة ، و كيفية استخدام برامج التعديل لصورة صحفية .

ويقدم الورشة المصور الصحفي محمد هشام ، عضو مكتب شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين ومسئول ملف التدريب

وهذه الورشة ضمن برنامج أطلقه ” التحرير لاونج جوته ” يحمل عنوان ” ميديا أكاديمى ” والذي يهدف إلى تنمية مهارات الصحفيين والإعلاميين وطلبة كليات الإعلام، ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل الخاصة بمجال الإعلام

وتتمثل شروط الاشتراك فى الورشة أن يتراوح عمر المتدرب من 16 إلى 36 عام ، وأن يكون المتدرب صحفياً أو طالباً في مجال الإعلام ، و أن يكون لدى المتدرب كاميرا فوتوغرافيا وجهاز كمبيوتر محمول يوجد عليه برنامج Photoshop