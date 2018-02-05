جوتن للدهانات تنشئ مصنعًا جديدًا على مساحة 94 ألف متر

سهير محمدوضعت شركة المهندس جوتن للدهانات حجر أساس أحدث مصانعها في مصر بمدينة العاشر من رمضان، لتصنيع الدهانات المائية والمذيبات وتخزينها وتوزيعها.يقام المصنع الجديد على مساحة 94 ألف متر مربع، ويتم إنشاؤه على مرحلتين، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الإنشاء والتشغيل في أكتوبر المقبل، وتركز على زيادة

سهير محمد



وضعت شركة المهندس جوتن للدهانات حجر أساس أحدث مصانعها في مصر بمدينة العاشر من رمضان، لتصنيع الدهانات المائية والمذيبات وتخزينها وتوزيعها.

يقام المصنع الجديد على مساحة 94 ألف متر مربع، ويتم إنشاؤه على مرحلتين، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الإنشاء والتشغيل في أكتوبر المقبل، وتركز على زيادة إنتاج الشركة لتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلية على دهانات المهندس جوتن.

ويقدر إنتاج المرحلة الأولى من المصنع بحوالي 18 مليون لتر من الدهانات من خلال تشغيل المصنع لدورة واحدة يوميا على مدار العام. كما تشمل المرحلة الأولى أيضا مستودعًا كاملًا للمنتجات كاملة الصنع، لتلبية احتياجات القاهرة والمناطق المحيطة بها، وسوف يعمل هذا المستودع كنقطة توزيع أولية للمهندس جوتن في مصر.

وتم وضع حجر الاساس بحضور السفير ستين روسنس – سفير دولة النرويج بالقاهرة وطارق النبراوي نقيب المهندسين في مصر ونائب الرئيس الإقليمي لشركة جوتن، واسبن هيرسف وممثلي شركة جاما للمقاولات المنفذة للمشروع وشركة كوزمو- إي المكتب الاستشاري وبيراميدز لتنمية المناطق الصناعية بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة وكبار رجال الصناعة والتجارة في مصر.

وأكد اسبن هيرسف نائب الرئيس الإقليمي لشركة جوتن للشرق الأوسط والهند وافريقيا أن مصر دولة رائدة في المنطقة وتشهد العديد من المشروعات العملاقة، موضحا رؤية شركة جوتن تتماشى مع طموحات مصر ومستقبلها الواعد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن شركة المهندس جوتن منذ يومها الأول في مصر كان لها تواجدا قويا ونالت ثقة العملاء بشكل تام، كما تتوقع الشركة نموا كبيرا في نشاطها داخل مصر وفي المنطقة لتكون حليفا قويا لعملائها في مختلف المناطق، وخصوصا مع تحسن أحوال الاستثمار في مصر ومؤشرات التنمية غير المسبوقة، ولذا قررت الشركة زيادة حجم استثماراتها في مصر.

و قال السفيرستين روسنس – سفير دولة النرويج بالقاهرة إن شركة المهندس جوتن هي النموذج الذي يجب أن تحتذى به الشركات النرويجية، حيث تمتاز بالجودة العالية والدقة الفائقة ويمكن الاعتماد عليها.

وأضاف: “حينما يسألني شخص عن أهم الشركات النرويجية الموجودة في مصر، أقول فورا إنها المهندس جوتن”. واستطرد قائلا: “نبحث دائما عن ألوان جديدة وجميلة في حياتنا، في أماكن عملنا وفي منازلنا. ولذلك إختيارتنا تكون سهلة حينما نعتمد على منتجات جوتن.”

وخلال الافتتاح، قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين والشريك المحلي لشركة المهندس جوتن في مصر أن مصنع الجديد يعد من أكبر الاستثمارات النرويجية في مصر، مؤكدا أن نقابة المهندسين تعبر عن فخرها الشديد بالتعاون مع شركة المهندس جوتن وتفخر أيضا بدورها المؤثر في هذا المشروع، مشددا على أن نقابة المهندسين تقدم الدعم الكامل للمشروع ولشركة المهندس جوتن.

من جانبه، قال المهندس صلاح غبريال، العضو المنتدب لشركة “جاما للإنشاءات”، إن العمل مع المهندس جوتن يأتي تتويجا للخبرات التي اكتسبتها الشركة من خلال التعامل مع مجموعة كبيرة من الشركات متعددة الجنسيات.

وأضاف قائلا إن التعامل مع المهندس جوتن يعد شهادة على التزام “جاما” ونجاحها في هذا القطاع، معبرا عن ثقته في تلبية احتياجات جوتن من خلال تقديم خدمة ذات جودة عالية ضمن الجدول الزمني للمشروع،

وخلال الاحتفالية استعرضت شركة المهندس جوتن استثماراتها في السوق المصرية على مدار السنوات الماضية وإنجازاتها الكبيرة التي جعلت من المهندس جوتن الاسم الرائد في عالم الدهانات بمصر. كما استعرضت الشركة خطط التوسع خلال عام 2018 في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا.

جدير بالذكر أن شركة المهندس جوتن تعمل في مصر منذ عام 1986. في بداياتها الأولى، كانت “المهندس جوتن” مهتمة فقط بالدهانات الصناعية والبحرية. إلا أن النمو الاقتصادي والاستثماري المطرد في البلاد شجع شركة المهندس جوتن على الدخول في سوق الدهانات الإنشائية في مصر وتحديدا في عام 1996. ويقع المصنع الحالي في المنطقة الصناعية الإسماعيلية على بعد حوالي 115 كم من وسط القاهرة. وهو حاليا المقر لتصنيع وتخزين وتوزيع الدهانات الإنشائية والصناعية والبحرية.