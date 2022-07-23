جوتام أداني يربح 36 مليار دولار في 6 أشهر.. هندي يحل مكان بيل جيتس على قائمة الأثرياء  

تمكن الملياردير الهندي جوتام أداني من إضافة 34 مليار دولار إلى ثروته الضخمة خلال 6 أشهر تقريبا من عام 2022، الأمر الذي مكنه من احتلال مركز الأمريكي بيل جيتس على قائمة أغنى أغنياء العالم.

ووفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات، أضحى أداني حاليا أغنى رجل في آسيا ورابع أغنى شخص في العالم، متجاوزًا ثروة جيتس مؤسس مايكروسوفت.

وتبلغ ثروة جوتام أداني حاليا نحو 113 مليار دولار بزيادة 230 مليون دولار عن جيتس.

ووفق بلومبرج، فإن أداني أيضا هو أكبر الرباحين في 2022 حتى الآن.

من هو جوتام أداني؟

جوتام أداني هو رئيس مجلس إدارة التكتل الهندي “أداني جروب” Adani Group وهو أحد أقطاب مشاريع البنى التحتية عالميا.

ويمتلك أداني حصصًا في الشركات التي تحمل اسمه وتعمل في مجالات الطاقة والطاقة الخضراء والغاز والموانئ والعقارات وغيرها.

ويريد أداني أن يصبح أكبر منتج للطاقة الخضراء في العالم وقال إنه سيستثمر ما يصل إلى 70 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة.

وحسب فوربس، يسيطر أدني على ميناء موندرا أكبر ميناء في الهند.

كما استحوذ أداني على حصة 74٪ في مطار مومباي الدولي، ثاني أكثر مطارات الهند ازدحامًا في سبتمبر 2020.

وهو الآن أكبر مشغل للمطارات في البلاد.

وفي مايو 2022 ، اقتحم أداني مجال الأسمنت عندما فاز بمنافسة الاستحواذ على أنشطة الأسمنت التابعة للعملاقة السويسرية هولسيم في الهند مقابل 10.5 مليار دولار.

ويمتلك أداني شركة Abbot Point ، وهو مشروع مثير للجدل لتعدين الفحم في أستراليا.

ويوصف المنجم بأنه أحد أكبر مناجم الفحم في العالم.

صعود صاروخي

كان صعود أداني كواحد من أغنى أغنياء العالم لافتًا للنظر بشكل كبير.

ففي غضون عامين فقط، ارتفعت ثروته الشخصية من حوالي 9 مليارات دولار في عام 2020 إلى 90 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لبيانات فوربس.

وقد بدأ أداني حياته العملية عبر تأسيس شركة لتصدير السلع في عام 1988، بعد أن رفض العمل في متجر المنسوجات المملوك لوالده.

وأداني لم يكمل تعليمه الجامعي، وهو أحد الناجين من الهجوم الإرهابي على فندق تاج محل بالاس في مومباي عام 2008.

وبلغ عمر أداني 60 عاما وهو هندي ويقيم في الهند ومتزوج ولديه 2 من الأبناء.