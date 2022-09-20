جوبزيلا تطلق ملتقى توظيف بمدينة السادس من أكتوبر في حديقة مول العرب

تطلق جوبزيلا ملتقى توظيف بروح النصر في قلب مدينة السادس من أكتوبر بالجريك كامبس – ويست في حديقة مول العرب، وهذا يوم السبت الموافق يوم 1 أكتوبر الساعة الحادية عشر صباحًا، وذلك بالتزامن مع احتفالات انتصارات السادس من أكتوبر.

في ظل أزمة التضخم والمشاكل الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، عانى الكثير على كافة المستويات، سواء أصحاب الشركات ورواد الأعمال، أو الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم.

ويهدف مُلتقى توظيف جوبزيلا بمدينة السادس من أكتوبر أن يكون هو حلقة الوصل بين كُلٍ من الشركات، وكذلك الموظفين الأكفاء، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم.

ويستهدف معرض توظيف جوبزيلا الشباب العاملين والخريجين من سن 21 عاما لما فوق الـ 35 عاما، ويأتي ذلك في إطار جهود جوبزيلا لرفع نسبة التوظيف وخفض نسبة البطالة لتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030، والتي تهدف إلى زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية.

وعن السر وراء اختيار مدينة السادس من أكتوبر لإقامة معرض التوظيف صرح السيد نادر البطراوي الرئيس التنفيذي لشركة جوبزيلا أن “مدينة السادس من أكتوبر هي واحدة من أكثر المدن سرعة في الاستجابة للتعمير مقارنة بالمدن الجديدة الأخرى في مصر، ويرجع ذلك إلى كونها مدينة متميزة جغرافيًا وسابق معرفة الشعب بها بصفتها جزء من محافظة الجيزة، كما أنها تلقت اهتمام كبير من المستثمرين وكان لها نصيب كبير في مختلف المجالات حتى أصبح نقطة جذب لمقرات الشركات والأعمال، بالأضافة الى العدد الكبير من الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة التي أصبحت تتخذ من مدينة السادس من أكتوبر مقراً لها”.