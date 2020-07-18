«جوباص» ينضم لخدمات نقل الركاب ببورسعيد

انضمت شركة جو باص لمنظومة النقل البرى بين المحافظات التى احتكرتها شركتا شرق الدلتا والاتحاد العربي لسنوات عديدة ببورسعيد لتقديم خدمة نقل الركاب بين المحافظات؛ وذلك بهدف التنوع فى تقديم الخدمات المقدمة أمام المواطنين، وتجويد الخدمة. والتقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بقيادات الشركات الثلاث.

وشدد محافظ بورسعيد، خلال اللقاء، على أهمية تقديم خدمة متميزة للمواطن وتوفير كل سبل الراحة لهم، وذلك فى إطار الارتقاء بخدمات النقل والمواصلات المقدمة.

ميناء بورسعيد البري يستعد لاستقبال الشركات

وأكد المحافظ أن المحافظة قامت بتوفير مكان متميز للشركات فى ميناء بورسعيد البري ولا بد من تقديم خدمة تليق بالمكان، لافتًا إلى أن إحدى شركات الإدارة ستتولى إدارة الميناء وصيانته ونظافته وأمنه.

ويضم الميناء البرى الجديد كل وسائل النقل بين المحافظات، وليصبح واجهة بورسعيد أمام الزائرين؛ كونه مصممًا على أعلى طراز، مؤكدًا تقديم كل الدعم لشركات النقل بما يضمن الارتقاء بمستوى خدمة المواطن فى بورسعيد ولضيوفها.

وأوضح محافظ بورسعيد أمام ممثلي الشركات نماذج وجداول العمل والمدة الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال الجارية بالبناء البري، موجهًا بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وخاصة التشديد على ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

وأضاف المحافظ أن ميناء بورسعيد البري يتم تصميمه على أعلى طراز؛ كونه يمثل مدخل بورسعيد من ناحية الجنوب، ويعتبر واجهة حضارية أمام الزائرين، مشيرًا إلى أنه سيوفر أعلى درجة من الأمن والأمان من خلال كاميرات المراقبة والإشارات المرورية، وتوفير مساحات مناسبة داخل المجمع بما يسهل الحركة ويمنع التكدس، والاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية فى النظام الإدارى لمجمع المواقف الجديد.

وأكد ضرورة الإلتزام بمخطط الأماكن الخاصة بالدخول والخروج، حيث سيضم الموقف الجديد سيارات الأجرة والنقل البرى بين المحافظات، ويحتوى على مبنى إداري وجمارك وحديقة.