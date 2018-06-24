«جوباص» ترفع تذاكر النقل السياحى

- محمد يوسف: الشركات القابضة تتحمل جزءًا من تكاليف التعريفة تخفيفاً على العملاءمدحت إسماعيل ودعاء محمود قال ماهر نصيف، رئيس مجلس إدارة شركة جوباص للنقل السياحى، إن شركته طبقت زيادة بنسبة 10 % على أسعار التذاكر بجميع الخطوط العاملة عليها، بعد قرار الحكومة المصرية، برفع أسعار الوقود مطلع الأس

– محمد يوسف: الشركات القابضة تتحمل جزءًا من تكاليف التعريفة تخفيفاً على العملاء



مدحت إسماعيل ودعاء محمود



قال ماهر نصيف، رئيس مجلس إدارة شركة جوباص للنقل السياحى، إن شركته طبقت زيادة بنسبة 10 % على أسعار التذاكر بجميع الخطوط العاملة عليها، بعد قرار الحكومة المصرية، برفع أسعار الوقود مطلع الأسبوع الماضي.

أضاف نصيف لـ«المال»، أن نسبة الزيادة تحديدها بناء على توجيهات وزير النقل، الذى عقد لقاء منتصف الأسبوع الماضى مع 12 شركة متخصصة فى النقل السياحى ونقل الركاب، لتحديد نسب زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات تلك الشركات.

أكد نصيف أن «جوباص»، تحاول قدر الإمكان مراعاة المواطنين فى التعريفة الجديدة، مشيراً إلى أن التكلفة الفعلية للتشغيل ومستلزمات العمل تستحق زيادات بين 15 إلى %20، لكن الشركة ستتحمل جزء منها فى إطار تعاون المؤسسات الخاصة مع الحكومية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تسعى الحكومية لتطبيقه على مراحل.

من جانبه قال مصدر حكومى بوزارة النقل، إن شركة الاتحاد العربى للنقل البرى «سوبر جيت»، التابعة للوزارة ترفع خلال الأيام المقبلة سعر التذاكر %10، لافتاً إلى أن وزير النقل هشام عرفات، طالب الشركة بعدم رفع التعريفة اكثر من تلك النسبة، مع توفير خدمة جيدة للركاب ومراعاة البعد الاجتماعي.

قال محمد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة «الأتحاد العربى»، إنه لم يحدد الموعد لتطبيق زيادة التذاكر، مشيراً إلى أنه حالياً تجرى دراسة تفصيلية لتداعيات رفع قرار أسعار المحروقات، وعليه تحدد النسب.

أشار الدمرداش إلى أن أسطول الشركة يبلغ فى وقته الحالى 200 أتوبيس، وهناك خطة لزيادته على عدة مراحل، من خلال التمويل الذاتى للشركة.

من جانبه قال محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، فى تصريح مقتضب لـ«المال»، إن تحديد نسب الزيادة خلال الأيام المقبلة، عقب انتهاء الشركة من عمل الدراسات اللازمة لتداعيات رفع أسعار المحروقات، متضمنة الاستهلاك اليومى من الوقود، إلى جانب قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج الأخري.

قال إن شركات نقل الركاب التابعة للقابضة، هم «شرق الدلتا» و«غرب ووسط الدلتا»، والصعيد للنقل والسياحة سددت وبشكل نهائى ما عليها من التزامات لبنك الاستثمار القومى، وشركات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن ذلك يساعدها على تحمل جزء من تكلفة الزيادة بهدف التخفيف عن عملائها.