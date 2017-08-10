جوباص تتعاقد مع السياحة لتوفير 6 أتوبيسات لنقل الحجاج

ماهر نصيف: رصد 105 ملايين جنيه لشراء 30 وحدة خلال 2018 دعاء محمود تعتزم شركة «جوباص» للنقل السياحى، توقيع عقد اتفاقية مع وزارة السياحة يوم الأحد المقبل، لتشغيل 6 أتوبيسات تابعة للشركة فى نشاط الحج البرى خلال هذا الموسم، تحسباً لأى أعطال تحدث للعربات المشاركة فى نقل الحجاج البرى. وقال

ماهر نصيف: رصد 105 ملايين جنيه لشراء 30 وحدة خلال 2018

دعاء محمود

تعتزم شركة «جوباص» للنقل السياحى، توقيع عقد اتفاقية مع وزارة السياحة يوم الأحد المقبل، لتشغيل 6 أتوبيسات تابعة للشركة فى نشاط الحج البرى خلال هذا الموسم، تحسباً لأى أعطال تحدث للعربات المشاركة فى نقل الحجاج البرى.

وقال ماهر نصيف، رئيس الشركة، إن تشغيل أتوبيسين فى القاهرة، وأتوبيسين بمدينة العقبة بالأردن، وأتوبيسين بالمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن شركته ستحصل على مقابل مادى من صندوق الحج التابع للوزارة.

يذكر أن أولى رحلات الحج البرى أطلقت الثلاثاء، وكانت وزارة السياحة فحصت العربات المشاركة بالموسم، البالغ عددها 350 أتوبيساً لنقل 13 ألف حاج برى، واشترطت الوزارة ألا يقل موديل الأتوبيس عن 2009، ولا يزيد حمولته عن 40 راكباً.

ولفت نصيف إلى أن الشركة رصدت 105 ملايين جنيه لشراء 30 أتوبيسًا سياحيًا خلال 2018، ويتسع الأتوبيس الواحد لـ50 راكباً، موضحاً أن الهدف من الشراء التمكن من زيادة شبكة الخطوط التى تغطيها الشركة، منوهاً عن استهدافه شراء 30 أتوبيسًا كل عام جديد.

على صعيد آخر، أكد نصيف أن الشركة وفرت كامل الرعاية لمصابى حادث العلمين، عبر نقلهم إلى المستشفيات بهدف تلقى العلاج، كما تواصل مع أسر الضحايا، وصرف تعويضات لهم، مشيراً إلى أنه فى انتظار انتهاء التحقيقات لمعرفة المتسبب فى الحادث ومعاقبته.

وتابع أن وزارة النقل شكلت لجان لفحص أتوبيسات الشركة، ولم ترصد مخالفة واحدة عليه، مضيفاً أن شركته متعاقدة مع شركة مصر للتأمين لتوفير غطاء تأمينى على رحلات الشركة بهدف طمأنة العملاء.

وكان 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 20 أخرون، آواخر الشهر الماضى إثر حادث تصادم أتوبيس تابع لشركة جوباص بسيارة تريلا بالكيلو 25 على طريق العلمين وادى النطرون فى الاتجاه لمدينة العلمين، ونقل المصابين والجثث لمستشفى العلمين المركزى وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن شركة «جوباص» تعمل فى مجال النقل العام تحت إشراف وزارة النقل منذ عام 1998، وتعمل على 8 خطوط، القاهرة، والجيزة، والغردقة، وشرم الشيخ، والإسكندرية، والعين السخنة، ومرسى مطروح، ومرسى علم.