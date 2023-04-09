«جوايا نور ماينطفيش».. إعلان بنك مصر يتخطى 140 مليون مشاهدة

نال إعلان بنك مصر الجديد “جوايا نور ماينطفيش” خلال شهر رمضان رواجًا كبيرًا وإعجابًا لدى المشاهدين المصريين والعرب.

واستطاع الإعلان خلال فترة وجيزة وحتى اليوم 18 رمضان تخطي حاجز الـ 140 مليون مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ويوتيوب وانستجرام وتيك توك” وغيرها، وحصد أكثر من 500 ألف إعجاب.

وتصدرت الأغنية قوائم الأكثر استماعًا على منصة أنغامي لثلاثة أيام متتالية وسماع الأغنية بملايين المرات على منصات الموسيقي مثل أنغامي وسبوتي فاي وسوندكلود وديزير وّأمازون ميوزيك و أي تيونز.

وتبعث كلمات الإعلان على العزيمة والإصرار والتحدي، وهو النمط الذي ينتهجه بنك مصر ويستهدف من خلاله إعطاء جرعة التفاؤل وإشعال الحماس بكلمات ومعاني نحتاجها جميعًا في هذا الوقت للعمل على رفع الروح المعنوية.

واستهدفت الحملة تأسيس وترسيخ روح التحدي القادرة على تخطي كافة العقبات ووصوله إلى أهدافه وتحدي المستحيل بل وهزمه.



ويعد إعلان بنك مصر الجديد طاقة إيجابية للكثير من الشباب في كل المجالات، وقد تم تداول ومشاركة الإعلان على نطاق واسع بين العديد من الفئات المجتمعية، بالإضافة الي استخدامه على كافة منصات التواصل الاجتماعي وعمل فيديوهات خاصة بهم مستخدمين أغنية “جوايا نور ماينطفيش” تعبيرا عن روح الأمل والتحلي بالثقة بالنفس والإيمان بالله مما نشر روح الإيجابية والتفاؤل، هذا ورغم تنافسية الحملات الإعلانية في الماراثون الرمضاني إلا أن إعلان بنك مصر يُعد النموذج الأنجح والمتفرد.

وتحاكي كلمات الأغنية نموذج الشاب الذي يتعرض لكثير من الضغوطات ويتحداها ويتفوق عليها بتصميمه وعزيمته، ويثق في قدرة الله سبحانه وتعالى ومن ثّم قدراته وإمكاناته لتخطي الشدائد والآلام مهما الزمن قسى ومهما اشتدت الريح أو نزلت به النوازل.