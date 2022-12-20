«جوانزوا الصينية» تشيد بسرعة أداء ترسانة السويس البحرية

نجحت شركة ترسانة السويس البحرية إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس فى رفع القاطرة (نبيل الهلالى) على الحوض الجاف بالشركة فى زمن قياسي وإجراء الكشف والمعاينة والاختبارات الفنية المتعلقة باختبار صلاحية القاطرة الجديدة قبل انضمامها لأسطول القاطرات المملوكة لهيئة قناة السويس.

وتعد القاطرة إحدى القاطرات الجديدة التى يتم بناؤها بشركة جوانزو الصينية.

وقال المهندس عصام المغربي رئيس شركة ترسانة السويس إن رجال الترسانة نجحوا فى رفع القاطرة خلال 24 ساعة والتى كان يستغرق رفعها مدة زمنية لا تقل عن خمسة أيام، كما تم إجراء المعاينة الفنية للبدن والرفاصات فى وقت قياسي مما كان له أثر إيجابي لدى الفريق الصيني ممثل ترسانة جوانزو الذين رافقوا القاطرة فى رحلتها لتسليمها لهيئة قناة السويس وسرعة إنهاء إجراءات عودتهم لبلادهم وأشادوا بمعدلات أداء رجال ترسانة السويس فى إنجاز الأعمال.

وأشار إلى أن شركته تلقت خطاب شكر من إدارات التحركات والشركات وفريق جوانزو الصينية.

وأشاد المغربي بدور فريق عمل ترسانة السويس فى سرعة إنجاز الأعمال مما يعد دليلا واضحا على كفاءة العاملين بهيئة قناة السويس وشركاتها التابعة.

تتمتع شركة ترسانة السويس البحرية بموارد بشرية وقوة عمل لأكثر من 1700 عامل ومهندس، يعمل حوض بناء السفن على إصلاح السفن وبناء السفن، وكذلك تصنيع معدات التجريف ووضع الأنابيب واختبار بولارد للسحب، وتقع في موقع استراتيجي على المدخل الجنوبي لقناة السويس، في الطرف الشمالي لخليج السويس.

ويمنح شركة ترسانة السويس البحرية موقعها على المدخل الجنوبي للقناه أهمية كبيرة في سوق إصلاح السفن ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات للعملاء الدوليين.

كما يمنح حوض بناء السفن في السويس قوة كبيرة وقدرة على تنفيذ أي عملية وفقًا للمعايير الدولية من خلال المساعدة والتعاون مع هيئة قناة السويس وغيرها من شركات بناء السفن.