جوارديولا على بعد فوز واحد من معادلة رقمه مع بايرن ميونيخ

علي المصريحقق مانشستر سيتي فوزًا جديدًا في سعيه نحو حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغلب على نيوكاسل يونايتد في معقله وبين جماهيره بهدف نظيف، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الـ20 من منافسات البريمييرليج.ووصل السيتيزن إلى 11 فوزًا متتاليًا خارج أرضه معادلًا رقم تشيلسي الذي حققه في عام 2008، وإ

علي المصري

حقق مانشستر سيتي فوزًا جديدًا في سعيه نحو حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغلب على نيوكاسل يونايتد في معقله وبين جماهيره بهدف نظيف، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الـ20 من منافسات البريمييرليج.

ووصل السيتيزن إلى 11 فوزًا متتاليًا خارج أرضه معادلًا رقم تشيلسي الذي حققه في عام 2008، وإلى الفوز المتتالي رقم 18 في الدوري الإنجليزي.

وفي حال فاز في المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس فسوف يعادل الرقم القياسي في الفوز المتتالي بالدوريات الأوروبية الذي يملكه بايرن ميونيخ اﻷلماني بـ19 انتصارًا متتاليًا تحت قيادة اﻹسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي للسيتي والسابق للبايرن، في موسم 2014/2013.