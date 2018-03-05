جواتيمالا تنقل سفارتها إلى القدس مايو المقبل

التقى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، مع جيمي مورالس رئيس جمهورية جواتيمالا، وأعرب “مورالس” لنتنياهو عن رضاه واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، و تطرق الإثنان في حديثهما إلى تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.

وأعلن “مورالس” أن سفارة بلاده في إسرائيل ستنقل إلى القدس خلال أشهر قريبة و تحديدا فى مايو المقبل، وذلك بعد مرور يومين على نقل السفارة الأمريكية، جاء هذا الإعلان في مؤتمَر اللوبي اليهودي، “إيباك”، الذي يجرى في واشنطن في هذه الأيام.

وذكر موقع “هامكور” الإسرائيلي أنه وفقا للتقارير، بدأت جواتيمالا البحث عن مبنى لسفارتها في القدس، و طلبت من إسرائيل مساعدتها على تغطية تكاليف النقل.



ومنذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قال “مورالس” إنه من المتوقع أن تنقل جواتميلا سفارتها إلى القدس ثانية، إذ إنها كانت تعمل فيها حتى عام 1980.

وأضاف – في كلمة له بالمؤتمر – “أشكر “ترامب” الذي مهد الطريق، دفعنا هذا القرار الجريء على التجرؤ واتخاذ الخطوة الصحيحة”.