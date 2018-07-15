جوائز المونديال.. مودريتش أحسن لاعب ومبابي أفضل صاعد وكين الهداف

_ كورتوا أبرز حارس وإسبانيا تحصل علب جائزة اللعب النظيفعلي المصريتوج الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا، بعدما ساهم بصورة كبيرة في وصول كرواتيا للنهائي، إلا أن منتخب بلاده خسر أمام فرنسا بنتيجة (4-2)، مساء اليوم الأحد.وحل البلجيكي إيدين هازارد، ل

_ كورتوا أبرز حارس وإسبانيا تحصل علب جائزة اللعب النظيف





علي المصري

توج الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا، بعدما ساهم بصورة كبيرة في وصول كرواتيا للنهائي، إلا أن منتخب بلاده خسر أمام فرنسا بنتيجة (4-2)، مساء اليوم الأحد.

وحل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي في المرتبة الثانية، كما جاء الفرنسي أنطوان جريزمان في المرتبة الثالثة.

وحصد الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، جائزة أفضل حارس في النهائيات، على الرغم من عدم صعود منتخب بلاده للنهائي، واكتفائه بالمركز الثالث.

ورشحت الكثير من التوقعات فوز حارس المرمى الفرنسي هوجو لوريس بالقفاز الذهبي، لكن الأداء المذهل لكورتوا في مباريات الأدوار الإقصائية منحه الجائزة.

وفاز الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب صاعد، بعد مساهمته الفعالة مع الديوك في المونديال، حيث قدم اللاعب صاحب الـ19 عامًا، مستويات رائعة، طوال البطولة، وأحرز 4 أهداف، مساهمًا في تتويج منتخب بلاده باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

وضمن الأربعة أهداف سجّل مبابي هدفًا في المباراة النهائية مساء اليوم الأحد أمام كرواتيا، التي انتهت بفوز الديوك (4-2)،

وكان زميله في المنتخب الفرنسي بول بوجبا، قد حصد نفس الجائزة قبل 4 سنوات في مونديال البرازيل، الذي توج بلقبه منتخب ألمانيا.

وفاز الإنجليزي، هاري كين، بجائزة الحذاء الذهبي، التي يتم منحها لأفضل هداف في البطولة، بعدما أحرز ستة أهداف في النسخة الحالية للبطولة، متفوقا بفارق هدفين على أقرب ملاحقيه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيان كيليان مبابي وانطوان جريزمان والبلجيكي روميلو لوكاكو والروسي دينيس تشيريشيف، الذين تقاسموا المركز الثاني.

فيما حصد المنتخب الإسباني، جائزة اللعب النظيف في المونديال، رغم توديعه البطولة من دور الـ16 على يد نظيره الروسي بركلات الترجيح، بعد أدائه الجيد ضد خصومه في البطولة.