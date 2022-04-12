استثمار

«جهينه»: رفعنا نسبة المكون المحلى إلى 60% للحفاظ على الأسعار

بسبب ارتفاع الأسعار خلال فترة ما بعد تعويم الجنيه فى 2016
أحمد اللاهوني 10:08 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22 10:08 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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قال نيلس تومسون، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات جهينه، إن شركته رفعت نسبة المكون المحلى فى مكونات الإنتاج إلى 60% بدلاً من 40% وذلك بسبب ارتفاع الأسعار خلال فترة ما بعد تعويم الجنيه فى 2016.

وأضاف نيلس تومسون، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات جهينه، فى تصريحات للصحفيين على هامش حفل الإفطار السنوى اليوم، أن الشركة لجأت إلى تخفيض فاتورة الاستيراد والاعتماد بنسبة أكبر على المكون المحلى للحفاظ على أسعار منتجاتها فى الحدود المناسبة للمستهلك المصرى.

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وتدرس الشركة اقتحام أسواق جديدة باوروبا خلال الفترة المقبلة، وأشار تومسون إلى أن المجموعة تصدر حاليا لنحو 40 دولة، ما يمثل نحو 6% من حجم أعمال الشركة.

يذكر أن شركة جهينه للصناعات الغذائية تخطط للانتهاء من تركيب خطى إنتاج ألبان خلال يوليو المقبل وذلك لرفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة.

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ويبلغ رأسمال جهينة الحالى 941 مليون جنيه موزعًا على 941 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بشكل رئيسى بين شركة فرعون للاستثمارات المالكة للنسبة الأكبر من الأسهم بنسبة (50.07%).

تأسست جهينة عام 1983 تحت اسم جهينه للألبان على يد رجل الأعمال صفوان ثابت وعدد من المساهمين، ثم تأسست شركة بعد سنوات تحت اسم جهينه للصناعات الغذائية.

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وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 6.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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