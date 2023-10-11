«جهينه» تنضم لمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية

أعلنت شركة جهينه للصناعات الغذائية تخفيض أسعار منتجاتها من ألبان بخيره، تماشيًا مع مبادرة الحكومة المصرية لدعم المواطن المصري.

المبادرة أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء؛ بهدف تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، عقب اجتماعه، يوم الاثنين الماضي، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء.

يأتي ذلك القرار انعكاسًا لإستراتيجية جهينه التي ترتكز على وضع المستهلك على رأس أولوياتها، ودعم أفراد المجتمع والحد من الأعباء التي قد تؤثر على جودة حياتهم،

حيث إن الشركة لديها باعٌ طويل في مساندة المستهلك المصري، وصدّ أي آثار سلبية قد تؤثر عليه جراء المتغيرات الحالية.

كما تمثل تلك المشاركة تجسيدًا للدور الذي تلعبه الشركة في مساندة الحكومة المصرية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

جاء تخفيض سعر منتج بخيره بالتحديد انطلاقًا من كونه إحدى أهم السلع الغذائية الأساسية التي تلقى إقبالًا كبيرًا من المستهلك المصري، ويصعب الاستغناء عنه في كل البيوت المصرية؛

وذلك استجابة من جهينه لمبادرة الحكومة المصرية لدعم المواطن المصري، والتي تعد بمثابة نداء وطني وخطوة ضرورية تجاه التخفيف من الأعباء التي تقع على عاتقه.

جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة ستبدأ تخفيض أسعارها، بنسب تتراوح من 15 إلى 25%،

وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها، مثل الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.