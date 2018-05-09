جهينه تقدم خصومات تصل إلى 28% في معارض أهلا رمضان

المال- خاص تشارك شركة جهينه للعام الثاني على التوالي في معرض أهلا رمضان في دورته الرابعة والعشرين، والذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية من 9-16 مايو الحالي، حيث يشارك في المعرض أكثر من 200 شركة متخصصة في صناعة المنتجات الغذائية المختلفة.يهدف ا

المال- خاص

تشارك شركة جهينه للعام الثاني على التوالي في معرض أهلا رمضان في دورته الرابعة والعشرين، والذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية من 9-16 مايو الحالي، حيث يشارك في المعرض أكثر من 200 شركة متخصصة في صناعة المنتجات الغذائية المختلفة.

يهدف المعرض – الذي يعد الأكبر من نوعه-إلى توفير كافة الاحتياجات الغذائية المحلية للأسرة المصرية بمناسبة شهر رمضان بأسعار تنافسية من خلال عروض ترويجية وتسويقية مختلفة.

وجاءت مشاركة جهينه في المعرض في إطار اهتمامها المستمر لتخفيف العبء على محدودي الدخل، وتماشياً مع خطة الدولة لمكافحة الغلاء والمساهمة في تخفيض الاسعار، حيث تشارك الشركة بفاعليات المعرض في محافظتين وهما “القاهرة والإسكندرية” لتقدم عروض وخصومات تصل إلى 28%.

وعلقت بسنت فؤاد – مساعد رئيس قطاع العلاقات الخارجية لشركة جهينه-قائله: “إن ريادتنا لقطاع الصناعات الغذائية المصري حتمت علينا المشاركة الفعالة بالمعرض الذي يخدم المستهلك المصري وهو ما يأتي متماشياً مع استراتيجية الشركة التي لطالما وضعت متطلبات المستهلكين على كافة فئاتهم الاقتصادية والاجتماعية كأولوية أولى.

فقد حرصنا خلال تاريحنا الممتد أن نقدم مجموعة متنوعة من المنتجات ذات الجودة العالية بأسعار تنافسية. ولعل مشاركة شركة جهينه في معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان هو خير دليل على ذلك بل أن امتداد المشاركة لمحافظة الإسكندرية هو تأكيد على حرصنا في الوصول للمواطنين بعروض مختلفة أينما كانوا.”