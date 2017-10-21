جهينه تشارك في مؤتمر للنظم اليابانية فى التصنيع بدون هدر

محمود شريف: نحرص علي تحسين عملية التشغيل في إطار استراتيجية التكامل الرأسي شيرين مسلم: تحسين الكفاءة يساهم في تطوير قطاع الصناعة المال - خاص : تشارك شركة جهينه في "المؤتمر الدولي لتقليل التكلفة عن طريق تطبيق النظم اليابانية للتصنيع بدون هدر" الذي يبدأ فعالياته اليوم وستمر لمدة يومين،



محمود شريف: نحرص علي تحسين عملية التشغيل في إطار استراتيجية التكامل الرأسي

شيرين مسلم: تحسين الكفاءة يساهم في تطوير قطاع الصناعة



المال – خاص :

تشارك شركة جهينه في “المؤتمر الدولي لتقليل التكلفة عن طريق تطبيق النظم اليابانية للتصنيع بدون هدر” الذي يبدأ فعالياته اليوم وستمر لمدة يومين، بحضور نخبة كبيرة من الخبراء الأجانب، وكبار الممثلين من الشركات بالقطاع الخاص والعام، والمهتمين بتطوير قطاع الصناعة في مصر. وذلك انطلاقاً من الإيمان بدور المؤتمرات في توضيح الملامح البارزة التي تواجه الصناعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الهام الذي تؤديه في دعم مسيرة التقدم الاقتصادي المحلي، واستقطاب المزيد من المستثمرين من مختلف أرجاء العالم.

يهدف المؤتمر إلى الخروج بآليات تساعد على حل مشكلات تغطية تكاليف الإنتاج، وتقليل الفاقد من المواد الخام، ما يؤدي إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة، وهو ما تحتاجه الصناعة في الوقت الحالي بشكل كبير، خاصةً بعد التغيرات التي طرأت على القطاع من تحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، وهو ما تسعى إليه جميع الشركات للتغلب على تلك التحديات، والخروج بفرص شأنها إيجاد بدائل محلية لمدخلات الإنتاج، والخروج بمنتجات عالمية الجودة بها نسبة أكبر من المكون المحلي.

تأتي مشاركة جهينة في المؤتمر في إطار جهودها الفعالة للمساهمة في تطوير قطاع الصناعات الغذائية في مصر، والعمل على إيجاد حلول بديلة لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد من المواد الخام، مما يدفعها للحرص على المشاركة في كافة الفعاليات التي تناقش القضايا والتحديات الخاصة بالقطاع بهدف الخروج بأفضل الحلول والتوصيات التي تساهم في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

قال محمود شريف – مدير إدارة التميز بشركة جهينه – : إن الشركة حرصت علي المشاركة في هذا المؤتمر الذي يسلط الضوء على موضوعات هامة شأنها تحسين أداء الصناعة في مصر بشكل كبير، موضحا ان الحكومة والقطاع الخاص ومنهم شركة جهينه يسعوا جاهدين لتحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030 فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والذي يكون أحد ركائزها التطوير الصناعي لذلك نؤمن في شركة جهينه أن في قلب التحدي تخلق الفرص ويأتي دور الابتكار وهو الحل الأمثل في الفترة المقبلة للبدء في البحث عن حلول مبتكرة لتحسين الكفاءة وتقديم منتجات عالية الجودة وتنافسية في السعر.

أضاف إن جهينه بدأت بالفعل في تطبيق نظم لتحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعتها، وحرصت على انشاء إدارتي OPEX وCOMEX ، اللتان من شأنهما تنظيم وتحسين العملية التشغيلية في القطاعين التشغيلي والتجاري.

كما أوضح أنهما يعملان على تقليل الهدر بجميع مراحل الإنتاج، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الشركة القائمة على ترشيد الاستهلاك والتنوع في الموارد المستخدمة، بما يتوافق مع نموذج التكامل الرأسي الذي تتبعه الشركة لضمان الخروج بمنتجات عالية الجودة، خلال جميع مراحل الإنتاج بدءاً من المزرعة ووصولاً إلى المستهلك.

وأكدت شيرين مسلم – مستشارة بشركة سيمبيوس – أن شركة سيبميوس تعمل على تقديم نماذج من شأنها تطوير وتحسين العملية الصناعية، موضحة ان القطاع الصناعي في مصر يواجه حالياً العديد من التحديات نتيجة للظروف الاقتصادية التي طرأت مؤخراً على السوق المصري، فارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج، مما أدي إلى زيادة الأسعار النهائية للمنتج أو تقليل جودته، ولذلك نحرص من خلال المؤتمر على طرح نماذج وحلول مبتكرة شأنها تقليل الهدر في جميع مراحل التصنيع، وبالتالي رفع كفاءة المنتج وتحقيق الربح للشركات، بدلاً من زيادة التكلفة على المستهلك التي تؤدي إلى قلة الإقبال على المنتجات، وزيادة العجز لدي الشركات.

وأشارت إلى أنها شعرت بسعادة بالغة لمشاركة شركة جهينه في المؤتمر، مطالبة الشركات بضرورة تطبيق نظم لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر والتعرف على أحدث النماذج، التي سعت جاهدة لتطبيقه، موضحة أن دولة اليابان عملت على تطبيق نظم تهدف للتصنيع بدون هدر في جميع قطاعات الدولة، مما عاد بالنفع عليها لتصبح من أكبر الدول اقتصادياً وأكثرها حفاظاً على الموارد حيث عملت على الاستفادة من جميع الموارد خلال جميع مراحل التصنيع.



يذكر أن استراتيجية الكفاءة التشغيلية، ينبغي أن تخلق نموذج منهجي لإدارة الأعمال يشجع على تحسين العمليات، مما يساعد على تحقيق التطور الصناعي في مصر، لأنه يمثل عنصرا أساسياً في القيادة التنظيمية، مما يشدد على استخدام الآليات والنظم والأدوات التي تؤدي إلى التحسين المستدام.