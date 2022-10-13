«جهينه» تستقبل السفير السويدي في جولة داخل مصنع الألبان في أكتوبر

استقبلت شركة جهينه للصناعات الغذائية سفير دولة السويد بالقاهرة السيد/ هوكان إيمسجورد للقيام بجولة تفقدية داخل مصانعها لإنتاج للألبان بمنطقة السادس من أكتوبر.

أشاد السفير بأحدث التقنيات والأساليب التكنولوجيا التي تتبناها الشركة لتنفيذ عمليات الإنتاج والتعبئة من أجل ضمان سلامة منتجاتها. وقد رافق السفير خلال جولته كلا من السيد نيلس تومسن، الرئيس التنفيذي لشركة جهينه، والسيدة بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالشركة، والسيد وائل خوري، الرئيس التنفيذي لشركة تتراباك للتعبئة والتغليف والسيدة مروي جمعة، الرئيس الإقليمي للاتصالات لشركة تتراباك مصر.

شملت زيارة السفير عدة محطات داخل مصنع إنتاج للألبان، والتي بدأت بمقدمة عن استراتيجية شركة جهينه فيما بخص إنتاج الألبان، وخطتها في تبني نموذج التكامل الرأسي لضمان الخروج بمنتجات عالية الجودة خلال جميع مراحل الإنتاج بدءًا من المزرعة ووصولًا إلى المستهلك. ثم قام السفير خلال جولته بالاطلاع على مراحل تصنيع منتجات الألبان التي تتم بصورة آلية ومعقمة بالمصنع، بالإضافة إلى أحدث التكنولوجيات المتبعة الخاصة بمعايير إدارة الجودة والسلامة الغذائية المحلية والدولية.

و صرح السفير السويدي قائلاً: “سعدت بزيارتي المثمرة لمصانع شركة جهينه لما رأيته من توظيف لأحدث الأساليب التكنولوجيا والالتزام باعلي معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج. فما شهدته اليوم هو اجتهاد غير مسبق من الشركة لضمان توافق منتجاتها مع أفضل مقاييس الأمن الغذائي والسلامة المهنية والتي تتوافق كلياً مع المواصفات التي تتبعها المصانع في الدول الأوروبية. فمثل تلك الممارسات تعد حافز كبير لجزب الاستثمارات الأجنبية من شركات قطاع الأغذية والمشروبات حول العالم.”

وفي هذه المناسبة صرحت بسنت فؤاد: “سعيدة وفخورة بإشادة السيد السفير السويدي بمعايير إدارة الجودة والسلامة التي تتبعها الشركة في مراحل تصنيع منتجات الألبان، والذي يؤكد احتفاظ الشركة بمكانتها الرائدة في تبني أعلي المعايير العالمية للجودة بما يتطابق مع مصانع الدول الأوروبية. فنحن نأمل في استقبال المزيد من السفراء داخل مصانع الشركة المختلفة، مما يؤكد قدرة المنتجات المحلية على المنافسة دوليًا والتقدم الذي حققه قطاع الصناعات الغائية في مصر بإتباعه أفضل المعايير الدولية.

وقالت مروة جمعة، الرئيس الإقليمي للاتصالات في تتراباك مصر، “شراكتنا مع جهينه تعود إلى أكثر من أربعين عاماً، وهي أحد الشركات الرائدة التي تعمل على إحداث تغيير كبير في السوق المصري، مع الحرص على تقديم منتجات مُبتكرة ومميزة للعملاء في مصر، وذلك بسبب رؤيتهم طويلة الأمد في الاعتماد على أحدث التكنولوجيات ولابتكارات المتطورة مع نهج مُتكامل في القيام بكافة أنشطة أعمالهم.”

الجدير بالذكر ان مصنع المصرية قد استقبل مسبقاً خلال هذا العام سفير دولة الدنمارك بالقاهرة السيد/ سفند اولينج والذي أشاد ايضاً بتقدم وتطور النظام التكنولوجي الذي تتبعه شركة جهينه في انتاج وتعبئة المنتجات الخاصة بها، لضمان تقديم أفضل المنتجات الغذائية. إضافة إلى ذلك، فقد قام أيضاُ مجلس صادرات الألبان والأجبان الأمريكية مؤخراً بزيارة مصانع جهينه، وقد أبدوا إعجابهم بالتكنولوجيات المستخدمة بالمصانع والتزام الشركة بأقصى معايير الجودة والسلامة