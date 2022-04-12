تخطط شركة جهينه للصناعات الغذائية للانتهاء من تركيب خطى إنتاج ألبان خلال يوليو المقبل وذلك لرفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على منتجات الشركة.

وقال نيلس تومسون، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات جهينه، فى تصريحات للصحفيين على هامش حفل الإفطار السنوى اليوم، إن الطاقة الإنتاجية للخطين ابمستهدف تركيبهما تسجل نحو 80 ألف لتر فى الساعة.

ويبلغ رأسمال جهينة الحالى 941 مليون جنيه موزعًا على 941 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بشكل رئيسى بين شركة فرعون للاستثمارات المالكة للنسبة الأكبر من الأسهم بنسبة (50.07%).

كما تستحوذ ريمكو للاستثمارات على (10.55%) من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 11 يناير الماضي.

تأسست جهينة عام 1983 تحت اسم جهينه للألبان على يد رجل الأعمال صفوان ثابت وعدد من المساهمين، ثم تأسست شركة بعد سنوات تحت اسم جهينه للصناعات الغذائية.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 6.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة (16 يناير الماضى)، ارتفاع صافى الربح إلى 490.1 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح قدره 383.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.