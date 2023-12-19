جهينه تحقق 931 مليون جنيه صادرات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023

حققت شركة جهينه للصناعات الغذائية 931 مليون جنيه حجم صادرات، خلال الشهور التسعة الأولى من 2023، وارتفعت أيضًا مبيعات التصدير بنسبة 188%، مقارنة بالفترة نفسها في 2022.

قالت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه للصناعات الغذائية، إنه يتم تصدير منتجات عديدة، بما يشمل مركزات العصائر والمنتجات الجاهزة لأكثر من 62 سوقًا خارجية، من بينها السوق الألمانية، والأسبانية، والفرنسية، والبريطانية، والصينية، كما تستهدف التوسع في 6 أسواق إضافية؛ منها ليبيا وقطر.

وشاركت شركة جهينه للصناعات الغذائية بفعاليات معرض «فوود أفريكا» التجاري الدولي للأغذية والمشروبات في دورته الثامنة،

والتي قام بافتتاحها الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشهدت تلك الدورة مشاركة 738 عارضًا و30 دولة ممثلة و25821 زائرًا، وتضمنت فعاليات المؤتمر تكريم مجموعة من أبرز القامات في قطاع الصناعة بمصر، وعلى رأسهم المهندس صفوان ثابت، مؤسس شركة جهينه باعتباره أحد الأسماء المؤثرة في نمو قطاع الصناعات الغذائية المصرية.

وتسلَّم التكريم نجله سيف ثابت، نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة جهينه، حيث قام الأخير بصحبة فريق العمل بالشركة باستقبال الوزراء أثناء زيارتهم لجناح الشركة ضمن جولتهم في المعرض.

كما قامت الشركة برعاية مسابقة اختيار أفضل “باريستا” بتوفير منتجاتها المتنوعة من الألبان، والتي استخدمها المتشاركون في تقديم مشروبات القهوة بطرق مبتكرة ومميزة.

كما تضمنت مشاركة الشركة فقرة للشيف مصطفى الرفاعي الذي قام باستعراض مهاراته الاستثنائية في الطهي، مؤكدًا أن إعداد الطعام فن، وأن وجود منتجات جهينه المبتكرة تجعله سهلًا وممتعًا للجميع.

وشاركت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه، في ملتقى سيدات الأعمال الذي أقيم ضمن فعاليات المؤتمر،

وذلك من خلال جلسة نقاشية عن دور المرأة في تعزيز قطاع التصنيع الزراعي بمصر، في إطار مساعي شركة جهينه لمساندة المرأة، والتعزيز من دورها ومساهمتها في الارتقاء بمختلف المجالات.

وتقوم شركة جهينه في الوقت الحالي بتشغيل 4 مصانع، بفريق يصل لأكثر من 4000 موظف وعامل، بالإضافة لتمتعها بشبكة واسعة من مراكز البيع بالتجزئة الذي يبلغ عددهم 34 مركز توزيع، لخدمة أكثر من 136 ألف منفذ تجزئة في جميع أنحاء الجمهورية، كما أن جهينه تقدم أكثر من 200 منتج، مما يمكّنها من تلبية مختلف احتياجات العملاء.