قال نيلس تومسون، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات جهينه، إن مدخلات الإنتاج شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية، شملت مواد التعبئة والتغليف وكذلك المواد الخام، وكذلك أسعار الألبان التى ارتفعت وحدها بنحو 20% ليصل الكيلو إلى 11 جنيهًا بدلا من 8 جنيهات.

وأضاف الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات جهينه، فى تصريحات للصحفيين على هامش حفل الإفطار السنوى اليوم، أن الشركة تعمل حاليًا على حساب الزيادة فى تكاليف الإنتاج من أجل إعادة تقييم ومراجعة الأسعار، مؤكدًا أن الشركة ترفع الأسعار بشكل تدريجيى، وتحاول امتصاص أكبر قدر من الزيادة، حفاظًا على المستهلك.

وأوضح تومسون، أن جهينه تتبع سياسة ترشيد النفقات على مستوى جميع الإدارات بدون التأثير على الجودة، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج.

تأسست جهينة عام 1983 تحت اسم جهينه للألبان على يد رجل الأعمال صفوان ثابت وعدد من المساهمين، ثم تأسست شركة بعد سنوات تحت اسم جهينه للصناعات الغذائية.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 6.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت النتائج المرسلة للبورصة (16 يناير الماضى)، ارتفاع صافى الربح إلى 490.1 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافى ربح قدره 383.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.