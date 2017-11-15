جهينة: نتوقع تحسن القوة الشرائية خلال الفترة المقبلة

أسماء السيد

توقع سامح الهضيبي رئيس القطاع المالي بشركة “جهينة” للصناعات الغذائية تحسن القوة الشرائية خلال الفترة المقبلة نتيجة لبدء تعافي الاقتصاد المصري من القرارات الإصلاحية التى اتخدتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتى بدأت بتعويم الجنيه.

وأضاف خلال المؤتمر السنوي لتنمية مزارع الألبان الذي تنظمه الشركة اليوم، أن القوة الشرائية تراجعت بفعل ارتفاع اسعار المبيعات، التي مررتها الشركات نتجية ارتفاع تكاليفها.

ولفت إلى أن الإجراءات الأخيرة كان لها جانبا إيجابيا كبيرا، إذ دعمت الميزة التنافسية للشركات .

وتقيم شركة جهينة اليوم مؤتمرها السنوي السادس لتنمية المزارع والألبان .