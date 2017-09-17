جهينة مرشحة للفوز بجائزة أفضل فريق لعام 2017‎

المال – خاص:



رشحت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط ومقرها دبي، شركة جهينه للصناعات الغذائية للفوز بجائزة أفضل فريق علاقات مستثمرين تطوراً لعام 2017، وذلك في فئة الشركات ذات الأسهم الممتازة برأس مال سوقي يصل إلى 10 مليارات دولار.



وتعد جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط من الجوائز السنوية المرموقة إقليميا،ً حيث يتنافس عليها العديد من الشركات العملاقة في المنطقة، كما يتم اختيار المرشحين لها وفقاً لاستطلاعات تتم بالتعاون مع مؤسسة “إكستيل” المتخصصة في نشر الأبحاث والدراسات المالية والتجارية الصادرة عن بورصة لندن وغيرها من الأسواق المسجلة.



من جانب آخر، يعكس تصنيف جهينه ضمن فئة الشركات ذات الأسهم الممتازة “الشريحة الزرقاء”، وهو تصنيف تقني دولي في أسواق الأسهم المالية، مؤشرا إيجابياً على المدى الطويل حيث تحصل عليه الشركات ذات رأس المال الراسخ والمتنامي محلياً والتي تقدم منتجات وخدمات ذات جودة عالية على نطاق واسع.

ومن المعروف أن شركات الشريحة الزرقاء تتأثر بالركود الاقتصادي لكنها في الوقت نفسه تحافظ على حصتها من السوق وتعمل بشكل مربح في مواجهة الظروف الاقتصادية المعاكسة، مما يساعد على المساهمة في سجلها الطويل من النمو المستقر والموثوق به.



وتعليقاً على خبر الترشيح للجائزة قال كريم شعير- مدير قسم علاقات المستثمرين في جهينه:” نفخر بهذا الترشيح الذي يمثل تقديراً لمجهودات شركة جهينه وفريق علاقات المستثمرين الخاص بها من مجتمع الاستثمار الإقليمي والدولي، كما نعتبره حافز لبذل المزيد من المجهودات المستدامة لتطوير وسائل التواصل مع حاملي الاسهم وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والثقة والمصداقية على كافة الأصعدة”.



