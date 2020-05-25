«جهينة» للصناعات الغذائية تبدأ تنفيذ خطة للبيع «أونلاين»

الخطة ستكون بداية للتوسع والبيع عن طريق الأونلاين لتسهيل العملية الشرائية على المستهلكين.

بدأت شركة جهينة للصناعات الغذائية تنفيذ خطة للبيع أونلاين خلال الفترة الحالية خاصة مع أزمة كورونا واعتماد المستهلكين على الشراء الإلكترونى، وذلك من خلال البيع والتوصيل إلى المنازل عبر رقم 16630.

وأوضح سيف الدين ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جهينة ، أن الخطة ستكون بداية للتوسع والبيع عن طريق الأونلاين لتسهيل العملية الشرائية على المستهلكين.

وقال ثابت تصريحات لـ«المال»، إن شركته تحرص على الحفاظ على صحتطة عملائها بالتزامهم المنزل خاصة مع توجه شركائنا من تجار التجزئة والجملة للبيع أونلاين وتفعيل خدمات الدليفيرى.

وأظهرت نتائج أعمال شركة جهينه للصناعات الغذائية ارتفاع صافى أرباحها إلى 113.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020 مقارنة بصافى ربح قدره 71 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة فى بيان سابق، ارتفاع إيرادات الشركة إلى 1.7 مليار جنيه خلال الربع الأول بنسبة نمو طفيفة قدرها %2.7 عن الفترة المقارنة من 2019.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة تراجع صافى الربح إلى 95.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 137.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

واحتل قطاع الألبان صدارة الإيرادات بنسبة مساهمة بلغت %55 يليه قطاع الزبادى بنسبة %20 من إجمالى إيرادت جهينه خلال الربع الأول من 2020. أحمد اللاهونى