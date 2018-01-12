جهينة تنجح في جمع 19 مليون جنيه تبرعات لمؤسسة بهية

تفي بوعدها في استبدال علامتها التجارية بشعار المؤسسة على فانلة النادي الأهلي خلال مباراة السوبر النادي المصري يلحق بالمبادرة لتأكيد المنافسة الإيجابية.. ومنى زكي وأحمد حلمي على أرض ملعب مباراة السوبر دعمًا لقضية مرض سرطان الثديمحمد فتحيأعلنت شركة جهينة، اليوم، نجاحها في جمع تبرعات وصلت

تفي بوعدها في استبدال علامتها التجارية بشعار المؤسسة على فانلة النادي الأهلي خلال مباراة السوبر

النادي المصري يلحق بالمبادرة لتأكيد المنافسة الإيجابية.. ومنى زكي وأحمد حلمي على أرض ملعب مباراة السوبر دعمًا لقضية مرض سرطان الثدي









محمد فتحي

أعلنت شركة جهينة، اليوم، نجاحها في جمع تبرعات وصلت إلى 19 مليون جنيه، في إطار حملتها التي أعلنت عنها، الأسبوع الماضي، لدعم مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان. وتوجهت شركة جهينة لكل أطياف وأفراد الشعب المصري لدعمهم لهذه القضية المهمة، حيث أكد المسئولون قدرة الشعب المصري على التكاتف وحل العديد من المشكلات المهمة على الساحة، ولعل المبادرة خير دليل على ذلك.

وكنتيجة لجمع التبرعات وفّت جهينة بوعدها في استبدال علامتها التجارية على فانلة النادي الأهلي بشعار مستشفى بهية، وفي مفاجأة هي الأولى من نوعها انضم النادي المصري للمبادرة لتحمل فانلات النادي في مباراة السوبر المنتظرة شعار شركة بهية، في تأكيد واضح لأهمية المنافسة الإيجابية وتأثيرها العظيم على المجتمع.

كما ذكر مسئولو شركة جهينة أن الفنانين منى زكي وأحمد حلمي سيقومون بتقديم فقرة بين شوطي المباراة؛ للتحدث عن المرض وعن معاناة المريضات، في إشارة صريحة لدعمهم الكامل لهذه القضية النبيلة.

يُذكر أن جهينة هي الراعي الرسمي لمستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان منذ إنشائها عام 2015، كما قامت الشركة برعاية النادي الأهلي– نادي القرن- على مدار الـ19 عامًا الماضية. وقد أطلقت الشركة حملة بناءة مؤخرًا لجمع التبرعات لمستشفى بهية مستخدمة “هاشتاج” بعنوان #جهين_في_ضهرك_يا_بهية، وهو ما يذكرنا بالهاشتاج الشهيرة # 19_سنة في _ضهر_النادي_الأهلي، لتأتي الحملة الأخيرة وتجمع بين الكيانين تحت رعاية جهينة، لخدمة قضية صحية مهمة وهي مرض سرطان الثدي.