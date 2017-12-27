جهينة تنتج جبن بوك الفيتا مستهدفة مبيعات 4 بمليارات جنيه سنويا

محمد ريحان:تعود الشراكة بين جهينه وارلا فودز الي عام 2015 والتي تأسست بموجبها شركة أرچو للصناعات الغذائية من اجل تحقيق المنفعة المشتركة بين الطرفين في إطار هذا التحالف الاستراتيجي.تضمنت الشراكة خطة طموحة من مرحلتين، الأولي تركز على توزيع منتجات أرلا عالمية الجودة في السوق المصري وأهمها زبدة

محمد ريحان:

تعود الشراكة بين جهينه وارلا فودز الي عام 2015 والتي تأسست بموجبها شركة أرچو للصناعات الغذائية من اجل تحقيق المنفعة المشتركة بين الطرفين في إطار هذا التحالف الاستراتيجي.

تضمنت الشراكة خطة طموحة من مرحلتين، الأولي تركز على توزيع منتجات أرلا عالمية الجودة في السوق المصري وأهمها زبدة لورباك وحليب دانو للأطفال مما يتيح لشركة جهينه التوسع محليا واقليميا من خلال تنوع المنتجات والعلامات التجارية الرائدة بينما تستفيد ارلا في هذه المرحلة من طاقات جهينه الهائلة في التوزيع ودرايتها العميقة بالسوق المحلي اضافة الي فهمها لاحتياجات وتطلعات المستهلكين.

وبعد نجاح المرحلة الأولي بدأت بالفعل المرحلة الثانية، والتي تدمج خبرات ارلا الفنية وقدرات جهينه الإنتاجية، بتصنيع جبن “بوك” الفيتا في مصنع جهينه بالسادس من اكتوبر ليدخل في منافسة مع كبري شركات الاجبان المحلية ليمثل اضافة جديدة لقطاع الصناعات الغذائية ودعما للاقتصاد الوطني.

أعرب ياسر الملواني، رئيس مجلس إدارة شركة أرچو عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية قائلا “ان البدء في تصنيع جبن “بوك” محليا هو خطوة هامة من شأنها تعزيز مكانة جهينه في السوق المصرية وإعطاء دفعة فعلية لخططها التوسعية، كما يأتي متماشيا مع استراتيجية الشركة التي تسعي دوما لتحسين جودة وتشكيلة المنتجات مما يمنحها فرصة أكبر للمنافسة في الاسواق العالمية.

وأكد الملواني ان الشركة تستهدف الوصول ال مبيعات تصل الي 4 مليار جنيه سنويا متمنيا ان تكون مراحل الانتاج الأولي بداية للعديد من الإنجازات التي من شأنها إثراء تاريخ جهينه الممتد وشركة ارلا العالمية بأحجار زاوية داعمة للاقتصاد بأكمله.

ومن جانبه أشار السيد بيدر بيدرسون -المدير العام لشركة أرچو ” اشعر انني محظوظ حدا بأن أكون جزءا من هذا التحالف ونري فرص واعدة للنمو بالسوق المصري كونه من اهم الاسواق في الشرق الأوسط بل وان نستخدمه كمركز للتصدير الي أسواق أفريقية اخري. لقد نجحنا بالفعل لتوزيع جبن بوك في أكثر من 30 ألف منفذ بيع ونطمح ان تكون لمنتجاتنا مكانة مميزة بين أكبر شركات على المدي القصير.

واستطرد ان تحقيق النجاحات في السوق المصرية تستلزم بذل مجهودات دؤوبة لما يحويه هذا السوق الواعد من اطياف متباينة تحتاج وجود قاعدة منتجات عالية الجودة مؤكدا ان تؤمن الخبرات بين الكيانين سيفرز المزيد من الابتكارات في المستقبل.

يذكر أن شركة ارلا فودز تمتلك 49% من شركة أرچو بينما تمتلك شركة جهينه 51% وتستهدف كلا الشركتين تحقيق عائدات تصل الي 100 مليون يورو بحلول 2020.