بورصة وشركات

«جهينة» تكلف الشيخ محمد الدغيم برئاستها بدلًا من نجل صفوان ثابت

جهينة للصناعات الغذائية تفصح عن تعيين رئيس مجلس إدارة جديد
رجب عزالدين 5:23 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 5:23 م, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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أخطرت شركة جهينة للصناعات الغذائية إدارة البورصة المصرية بتعيين الشيخ محمد عبد الله الدغيم (السعودى) رئيسا لمجلس الإدارة بدلًا من نجل صفوان ثابت.

وقالت جهينة، فى بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن الشيخ محمد الدغيم يشغل عضوية مجلس الإدارة منذ عام 1983 ممثلًا عن شركة فرعون للاستثمار المحدودة التى تستحوذ على 50.07% من الأسهم.

كما يشغل محمد الدغيم عضوية مجلس الأعمال المصرى السعودى وكذلك عضوية الغرفة التجارية بمحافظة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية.

كما شغل محمد الدغيم فى فترات سابقة العديد من المناصب الإدارة والإشرافية فى وزارات النقل والمالية السعودية، وفقًا للبيان.

وأرسلت جهينة إفصاحًا آخر للبورصة يتضمن إدخال تعديلات على تشكيل مجلس الإدارة، وفقًا للمستجدات المُشار إليها.

جهينة كلفت نجل صفوان ثابت بعد حظر التصرف فى أمواله

جهينة
جهينة للصناعات الغذائية

وأخطرت جهينة البورصة فى 3 ديسمبر الحالي (الخميس) بتكليف سيف الدين صفوان أحمد ثابت؛ نجل رئيس مجلس الإدارة؛ للقيام بأعماله بعد صدور قرار جديد بالتحفظ على أمواله.

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وقالت جهينة، فى بيان الأربعاء 2 ديسمبر، إن قرار التحفظ لا تتوافر لديها معلومات كافية بشأنه، أو التحقيقات التى جرت حوله، مشيرة إلى سير الأعمال بشكل طبيعى فى الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن نجل رئيس الشركة (سيف الدين ثابت) هو نائب الرئيس والعضو المنتدب فى الوقت الحالى ولديه كل الاختصاصات اللازمة لتسيير الشركة.

وعاد سيف الدين ثابت لمنصبه نائبًا للرئيس وعضوًا منتدبًا بعد تعيين الشيخ محمد الدغيم رئيسًا لمجلس الإدارة.

ويعود قرار التحفظ على أموال صفوان ثابت إلى أغسطس من عام 2015 عندما قررت لجنة التحفظ على أموال الإخوان إدراج اسمه ضمن قائمة المتحفظ على أموالهم.

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وأصدرت جهينة ساعتها بيانًا للبورصة فى 13 أغسطس، قالت فيه إن هذا القرار يختص بمنع رئيس الشركة من التصرف فى الأرصدة الشخصية له، دون الشركات التى يسهم بها.

كما نوه البيان بأن القرار صدر دون إخطار رئيس الشركة من قبل، ودون اتخاذ إجراءات سابقة على صدوره.

كما أشار البيان آنذاك إلى أن رئيس الشركة لم توجه له أي اتهامات من أى نوع، كما لا توجد عليه أي قضايا فى المحاكم.

جهينة إحدى أكبر شركات الألبان فى السوق المصرية

وتعدّ شركة جهينة للصناعات الغذائية إحدى أكبر الشركات المتخصصة فى منتجات الألبان والعصائر بالسوق المصرية.

تأسست الشركة عام 1983 تحت اسم جهينة للألبان على يد رجل الأعمال صفوان ثابت وعدد من المساهمين، ثم تأسست شركة بعد سنوات تحت اسم جهينة للصناعات الغذائية.

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ودمجت الشركتين في عام 2004 تحت اسم شركة جهينة للصناعات الغذائية، لتصبح بذلك شركة متخصصة في تصنيع منتجات الألبان والعصائر الطبيعية.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 941 مليون جنيه موزعًا على 941 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية جهينة بشكل رئيسى بين شركتى فرعون للاستثمارات، وريمكو للاستثمارات، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.

ويتبع جهينة خمس شركات غير مقيدة فى البورصة هي: الشركة المصرية لمنتجات الألبان، الشركة الدولية للصناعات الغذائية.

كما يتبعها الشركة المصرية للصناعات الغذائية (إيجيفود)، شركة المروة للصناعات الغذائية والمركزات الحديثة، شركة طيبة للتجارة والتوزيع.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لجهينة تسجيلها مبيعات بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال تسعة الأشهر الأولى المنتهية سبتمبر الماضى.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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