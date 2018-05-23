جهينة تكشف أسباب تحسن أرباح الربع الأول من 2018

زيادة القوى الشرائية وخفض التكاليف.. أبرز العواملالمال- خاصقال سيف ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة جهينة للصناعات الغذائية، إن ارتفاع أرباح الشركة، خلال الربع الأول من العام الحالي، جاء مدعومًا بعدة عوامل أبرزها تعافي المناخ الاقتصادي وزيادة القوى الشرائية، إضافة إلى اعتماد الشركة خطة تستهدف

زيادة القوى الشرائية وخفض التكاليف.. أبرز العوامل









المال- خاص

قال سيف ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة جهينة للصناعات الغذائية، إن ارتفاع أرباح الشركة، خلال الربع الأول من العام الحالي، جاء مدعومًا بعدة عوامل أبرزها تعافي المناخ الاقتصادي وزيادة القوى الشرائية، إضافة إلى اعتماد الشركة خطة تستهدف خفض التكلفة وزيادة التدفقات النقدية.

كانت إيرادات جهينة المجمعة قد زادت 21% في الربع الأول من 2018 لتصل إلى 1.553 مليار جنيه، كما سجل صافي أرباح الشركة نموًّا 39% إلى 81 مليون جنيه، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وكان المساهم الأكبر في إيرادات الشركة، قطاع الألبان بقيمة 791 مليون جنيه، بزيادة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما سجلت مبيعات العصائر 285 مليون جنيه، بزيادة 16% مقارنة بالفترة المناظرة من 2017.

وأشار ثابت إلى أن اتباع جهينة استراتيجية طموحًا اعتمدت فيها على تقليص التكاليف عبر خفض حجم المديونيات، والمصروفات المرتبطة بالاستيراد من الخارج، إلى جانب الحفاظ على التدفقات النقدية، دعمت أرباح الشركة الربعية، وفقًا لبيان صدر عن الشركة، اليوم.

ووفقًا للقوائم المالية المجمعة لـ”جهينة” عن الربع الأول من 2018، تراجعت المصروفات التمويلية إلى 77.4 مليون جنيه، مقارنة بـ84.5 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام 2017، وسجلت الأرباح الفصلية نموًّا بنسبة 23%، مقارنة بالربع الأخير من 2017 لتصل إلى 1.6 مليار جنيه.

ونوه ثابت بأن شركته تسعى لطرح منتجات تتوافق مع إمكانيات المواطن واحتياجاته دون تحميله أعباء إضافية، من خلال إيجاد بدائل محلية من شأنها توفير كل عناصر ومستلزمات الإنتاج بأسعار لا تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ وغير مقبول في المنتجات وتوفرها بجودة عالية وأسعار مناسبة.