جهينة تكشف أسباب ارتفاع أرباحها 269% خلال 2017

- السهم يرتفع 5% بمنتصف تداولات البورصةمنى عبدالباريأرجعت شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، نمو مبيعاتها وأرباحها عام 2017، إلى خطتها التي نفذتها لدعم وتنشيط المبيعات، وخفض التكاليف، والمديونيات.وأعلنت جهينة للصناعات الغذائية -اليوم الأربعاء- نتائجها المالية المجمعة العام المالي 2017، وسجلت إيرا

– السهم يرتفع 5% بمنتصف تداولات البورصة



منى عبدالباري

أرجعت شركة “جهينة” للصناعات الغذائية، نمو مبيعاتها وأرباحها عام 2017، إلى خطتها التي نفذتها لدعم وتنشيط المبيعات، وخفض التكاليف، والمديونيات.

وأعلنت جهينة للصناعات الغذائية -اليوم الأربعاء- نتائجها المالية المجمعة العام المالي 2017، وسجلت إيراداتها المجمعة ارتفاعًا سنوياً نسبته 21% لتصل إلى 6.065 مليار جنيه، وسجل صافي أرباح الشركة 198 مليون جنيه، بزيادة سنوية 269 مليون جنيه.

وأفصحت الشركة عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام المالي 2017، والتي أظهرت نموًا في الإيرادات نسبته 17%، ووصلت إلى 1.519 مليار جنيه، وبلغ صافي الأرباح 47 مليون جنيه، بارتفاع سنوي نسبته 141%.

وقال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن هناك حزمة من القرارات اتخذتها الشركة ساهمت في تعزيز ربحيتها شملت دعم وتنشيط المبيعات عبر حملات ترويجية للمستهلكين، وإرجاء الاستثمارات، وإغلاق بعض فروع البيع المؤجرة، وتحسين كفاءة أسطول البيع، وإيقاف المنتجات ذات هوامش الربحية المنخفضة، وزيادة مدخلات الإنتاج المحلية، وخفض المخزون لأدنى مستوياته وتخفيض المديونيات.

وتراجع بند القروض طويلة الأجل إلى 756 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2017، مقارنة بـ 803.7 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2016.

واحتلت الألبان صدارة مبيعات الشركة في الربع الرابع من العام المالي الماضي، مسجلة 2.891 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 19%، تلاه مبيعات الزيادى بقيمة 1.335 مليار جنيه، بارتفاع نسبته 14%، ثم العصائر بنمو نسبته 12%، لتصل إلى 1.236 مليار جنيه.

وأكد ثابت في تعليقه على نتائج أعمال الشركة، أنها ستواصل خطتها الفترة المقبلة، لمواصلة تحقيق أهدافها والتي ظهرت بوضوح العام المالي الماضي.

وشهد سهم جهينة ارتفاعاً نسبته 5% بمنتصف تداولات اليوم، ليصل إلى مستويات 11.98 جنيه، بقيم تداولات 237.5 مليون جنيه.