جهينة تفصح عن شراء «بلدنا القطرية» حصة أسهم جديدة بقيمة 12.3 مليون جنيه

أفصحت شركة جهينة للصناعات الغذائية ،عن قيام شركة بلدنا (القطرية ) بشراء حصة أسهم إضافية إلى حصتها بلغت 1.4 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 12.3 مليون جنيه.

وارتفعت حصة بلدنا القطرية بعد هذه الصفقة من 9.99% إلى 10.13% من إجمالى أسهم جهينة ،وفقا لإفصاح منشور على شاشة التداول الأربعاء.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.85 جنيه ،وجرى تنفيذها عبر شركة المجموعة المالية للسسمرة ،ولم يظهر الإفصاح ارتباط الشركة القطرية بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (أفراد أو كيانات).

واستحوذت بلدنا القطرية على حصة أسهم تعادل 5% من شركة جهينة خلال شهر مارس الماضى عبر عدة عمليات شراء من الأسهم الحرة للتداول فى البورصة المصرية.

وقالت الشركة فى بيان آنذاك (بتاريخ 7 مارس) إن عملية الاستحواذ تمت على 47.12 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 285.8 مليون جنيه مصرى تعادل 67 مليون ريال قطري (18.5 مليون دولار).

وأشارت الشركة إلى أن دخولها إلى جهينة يأتى فى إطار استراتيجية توسع إقليمية خارج قطر عبر إنشاء مشاريع جديدة أو الاستحواذ على حصص فى مشروعات قائمة بما يعزز من قيمة حقوق المساهمين.

وتعد شركة بلدنا واحدوة من أكبر شركات الألبان في دولة قطر، وتمتلك مزارع تربية أبقار تمتد مساحتها على 2.4 مليون متر مربع بقدرة استيعابية لتربية 24 ألف رأس من الأبقار ، وفقا للموقع الإلكترونى للشركة.

هيكل ملكية جهينة وخريطة المساهمين فوق سقف 5% من الأسهم

جهينة للصناعات الغذائية

ويبلغ رأسمال جهينة الحالى 941 مليون جنيه موزعًا على 941 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بشكل رئيسى بين شركة فرعون للاستثمارات المالكة للنسبة الأكبر من الأسهم بنسبة (50.07%)،وهى شركة مملوكة لرجل الأعمال السعودى الشيخ عبد الله الدغيم.

كما تستحوذ ريمكو للاستثمارات على (10.89%) من الأسهم، كذلك تستحوذ شركة بلدنا(القطرية )على نسبة 7.45% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 6 أبريل الماضي.

ويتولى المهندس (نيلسن تومسن) الدنماركي منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ فبراير الماضي، بينما يتولى أحمد الوكيل رئاسة مجلس الإدارة (غير تنفيذي) خلفا للشيخ عبد الله الدغيم الذي تولى الرئاسة في ديسمبر الماضي.

ونفت جهينة فى 22 مارس الماضى وجود أي نية لدى المساهم السعودي الشيخ محمد عبد الله الدغيم فى بيع حصته فى الشركة والبالغة أكثر من 50%.

جاء ذلك في إفصاح مرسل للرد على استفسارات البورصة ساعتها بخصوص بعض الأخبار المنشورة حول نية الشيخ الدغيم بيع شركة فرعون للاستثمارات المستحوذة على أكثر من 50% من الأسهم.

وقالت الشركة إن المساهم السعودي أرسل للبورصة خطاب نفي صريح في هذا الشأن، كما نفى وجود مستشار مالي يمثله في إدارة استثماراته بالشركة.

بلومبرج : أبو ظبى القابضة دخلت فى مفاوضات لشراء حصة فى جهينة منذ يونيو 2021

ونقلت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية (bloomberg) عن مصادر مطلعة فى يونيو الماضى، أن شركة أبو ظبى القابضة ( ADO ) تدرس الاستحواذ على حصة غير محددة فى جهينه، مشيرة إلى أن المفاوضات لاتزال فى مراحلها الأولية.

من جانبها، ردت جهينه، بأنها لم تتلق أى عروض أو خطابات رسمية من شركة أبو ظبى القابضة ( ADO ) بخصوص شراء حصة من الأسهم حتى الآن، وفقا لإفصاح مختصر مرسل للبورصة بتاريخ 3 يونيو (لم تصدر إفصاحات بخصوص هذا الموضوع منذ ذلك التاريخ وحتى 25 مايو 2022).

تأسست جهينة عام 1983 تحت اسم جهينه للألبان على يد رجل الأعمال صفوان ثابت وعدد من المساهمين، ثم تأسست شركة بعد سنوات تحت اسم جهينه للصناعات الغذائية.

ودمجت الشركتان في عام 2004 تحت اسم شركة جهينه للصناعات الغذائية، لتصبح بذلك شركة متخصصة في تصنيع منتجات الألبان والعصائر الطبيعية.وتعد الشركة فى الوقت الحالى إحدى أكبر شركات الألبان والعصائر بالسوق المصري.

ويتبع جهينه خمس شركات غير مقيدة فى البورصة هي : الشركة المصرية لمنتجات الألبان، الشركة الدولية للصناعات الغذائية. كما يتبعها الشركة المصرية للصناعات الغذائية (إيجيفود)، شركة المروة للصناعات الغذائية والمركزات الحديثة، شركة طيبة للتجارة والتوزيع.

ارتفاع مبيعات الشركة إلى 8.8 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 8.8 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 7.4 مليار خلال العام السابق 2020.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة (8 مايو )، ارتفاع تكاليف الشركة إلى 6.2 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 5 مليارات خلال عام 2020.

كما ارتفع مجمل الربح قليلًا إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بمجمل ربح قدره 2.4 مليار خلال العام المالى السابق 2020.

بينما ارتفع صافى الربح بشكل محلوظ إلى 526.3 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 428.4 مليون خلال العام السابق 2020، وفقا للنتائج المجمعة.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تراجع صافى الربح إلى 381.2 مليون جنيه خلال العام المذكور مقارنة بنحو 430 مليون أرباحًا خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.56 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.46 جنيه خلال العام السابق 2020.