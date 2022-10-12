جهينة تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.35 جنيه للسهم

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية -أحد أكبر شركات الألبان فى مصر – عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.35 جنيه للسهم على أن يبدأ صرفها اعتبارا من 3 نوفمبر القادم.

وقالت جهينة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء، إن الحق فى توزيع الكوبون النقدي رقم (25) سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 31 أكتوبر الجارى.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة، ارتفاع مبيعاتها إلى 8.8 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 7.4 مليار خلال العام السابق 2020.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة (8 مايو )، ارتفاع تكاليف الشركة إلى 6.2 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 5 مليارات خلال عام 2020.

ارتفاع نصيب سهم جهينة إلى 0.56 جنيه حتى ديسمبر الماضى

كما ارتفع مجمل الربح قليلًا إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بمجمل ربح قدره 2.4 مليار خلال العام المالى السابق 2020.

بينما ارتفع صافى الربح بشكل محلوظ إلى 526.3 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 428.4 مليون خلال العام السابق 2020، وفقا للنتائج المجمعة.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تراجع صافى الربح إلى 381.2 مليون جنيه خلال العام المذكور مقارنة بنحو 430 مليون أرباحًا خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.56 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.46 جنيه خلال العام السابق 2020.

بنوك استثمار تتوقع استمرار الأداء القوى للشركة مع عروض استحواذ إقليمية

وتوقع محللون ماليون فى بنوك استثمار أن تواصل شركة جهينة تقديم أداء قوى خلال العام المالى 2022، مدعومة بحصتها السوقية وتنويع مواردها المالية وتمرير بعض الزيادات فى الأسعار.

وأشار المحللون الذين تحدثت إليهم المال إلى أن الحصة السوقية للشركة وقدراتها التوزيعية الكبيرة وتنوع منتجاتها تضعها فى مرمى الاستحواذات من قبل الشركات الإقليمية والعالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية (bloomberg) عن مصادر مطلعة فى يونيو الماضى، أن شركة أبو ظبى القابضة ( ADO ) تدرس الاستحواذ على حصة غير محددة فى جهينه، مشيرة إلى أن المفاوضات لاتزال فى مراحلها الأولية.

من جانبها، ردت جهينه، بأنها لم تتلق أى عروض أو خطابات رسمية من شركة أبو ظبى القابضة ( ADO ) بخصوص شراء حصة من الأسهم حتى الآن، وفقا لإفصاح مختصر مرسل للبورصة بتاريخ 3 يونيو (لم تصدر إفصاحات بخصوص هذا الموضوع منذ ذلك التاريخ وحتى 12 أكتوبر 2022).

تأسست جهينة عام 1983 تحت اسم جهينه للألبان على يد رجل الأعمال صفوان ثابت وعدد من المساهمين، ثم تأسست شركة بعد سنوات تحت اسم جهينه للصناعات الغذائية.

ودمجت الشركتان في عام 2004 تحت اسم شركة جهينه للصناعات الغذائية، لتصبح بذلك شركة متخصصة في تصنيع منتجات الألبان والعصائر الطبيعية.وتعد الشركة فى الوقت الحالى إحدى أكبر شركات الألبان والعصائر بالسوق المصري.

هيكل ملكية جهينة وخريطة المساهمين فوق سقف 5% من الأسهم

جهينة للصناعات الغذائية

ويتبع جهينه خمس شركات غير مقيدة فى البورصة هي : الشركة المصرية لمنتجات الألبان، الشركة الدولية للصناعات الغذائية. كما يتبعها الشركة المصرية للصناعات الغذائية (إيجيفود)، شركة المروة للصناعات الغذائية والمركزات الحديثة، شركة طيبة للتجارة والتوزيع.

ويبلغ رأسمال جهينة الحالى 941 مليون جنيه موزعًا على 941 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بشكل رئيسى بين شركة فرعون للاستثمارات المالكة للنسبة الأكبر من الأسهم بنسبة (50.07%)،وهى شركة مملوكة لرجل الأعمال السعودى الشيخ عبد الله الدغيم.

كما تستحوذ ريمكو للاستثمارات على (10.88%) من الأسهم، كذلك تستحوذ شركة بلدنا(القطرية )على نسبة 10.45% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 4 أكتوبر الجاري.

ويتولى المهندس (نيلسن تومسن) الدنماركي منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ فبراير الماضي، بينما يتولى أحمد الوكيل رئاسة مجلس الإدارة (غير تنفيذي) خلفا للشيخ عبد الله الدغيم الذي تولى الرئاسة في ديسمبر الماضي فى ظروف اضطرارية على خلفية أزمة مؤسس جهينة صفوان ثابت.

ونفت جهينة فى 22 مارس الماضى وجود أي نية لدى المساهم السعودي الشيخ محمد عبد الله الدغيم فى بيع حصته فى الشركة والبالغة أكثر من 50%.

جاء ذلك في إفصاح مرسل للرد على استفسارات البورصة ساعتها بخصوص بعض الأخبار المنشورة حول نية الشيخ الدغيم بيع شركة فرعون للاستثمارات المستحوذة على أكثر من 50% من الأسهم.

وقالت الشركة إن المساهم السعودي أرسل للبورصة خطاب نفي صريح في هذا الشأن، كما نفى وجود مستشار مالي يمثله في إدارة استثماراته بالشركة.