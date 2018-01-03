جهينة تطلق حملة لجمع 19 مليون جنيه لمستشفى بهية

ياسمين فواز أطلقت شركة "جهينة" حملة جديدة لدعم مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، بهدف جمع 19 مليون جنيه، لصالح المستشفى قبل مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والمصري، المقرر إقامتها في 12 يناير المقبل. قررت الشركة استبدال علامتها التجارية على فانلة النادي الأهلي بشعار مستشفى بهية

ياسمين فواز

أطلقت شركة “جهينة” حملة جديدة لدعم مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، بهدف جمع 19 مليون جنيه، لصالح المستشفى قبل مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والمصري، المقرر إقامتها في 12 يناير المقبل.

قررت الشركة استبدال علامتها التجارية على فانلة النادي الأهلي بشعار مستشفى بهية خلال المباراة، في خطوة تهدف إلى لفت الأنظار للمستشفى ودورها في منح الأمل لكل سيدة مصرية تعاني من مرض سرطان الثدي، أو أخرى تريد فقط تجنب الإصابة به.

وبدأت الحملة تحت هاشتاج بعنوان #جهينه_في_ضهرك_يا_بهية، بعد أن تبناها عدد من الشخصيات العامة المعروفة بانتماءاتها لفرق أخرى، منهم الدكتور مدحت العدل والمطرب محمود العسيلي وغيرهما من المشاهير، بوضع صورة لفانلة النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي بدون شعار شركة جهينة لأول مرة منذ 19 عامًا.

وأعلنت الشركة، في فيديو مختصر أنه في حال جمع 19 مليون جنيه، لصالح مستشفى بهية قبل المباراة، فإنها ستضع شعار مستشفى بهية على فانلة لاعبي النادي الأهلي بدلاً من شعارها خلال مباراة السوبر المنتظرة، بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر والمصري وصيف الكأس، والمقرر إقامتها بالإمارات.

وتستهدف جهينة لفت الأنظار محلياً وإقليمياً إلى المهمة النبيلة والقضية الهامة التي تتبناها مستشفى بهية، والمساهمة في إنهاء قائمة الانتظار التي تضم ما يقرب من 5000 سيدة في حاجة إلى العلاج بالمجان.