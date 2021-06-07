جهينة تسجل مبيعات بقيمة 7.6 مليار جنيه خلال عام الأزمة 2020

جهينة تفصح عن نتائج الأعمال المتأخرة عن العام الماضي

أظهرت آحدث نتائج أعمال سنوية لشركة جهينة للصناعات الغذائية استقرار إيراداتها عند مستوى 7.6 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر الماضى بارتفاع طفيف لم يتجاوز(0.1%) عن العام السابق.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الاثنين، ارتفاع مجمل ربح جهينة إلى 2.5 مليار جنيه خلال العام مقارنة بإجمالى ربح بلغ 2.3 مليار جنيه خلال 2019 بنسبة نمو 10.7 %.

فيما أظهرت النتائج ارتفاع صافى الربح إلى 440 مليون جنيه خلال العام مقارنة بصافى ربح قدره 329 مليون جنيه خلا 2019 بنسبة نمو 34% تقريبا.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.47 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.35 جنيه خلال العام الماضى.

البورصة نقلت جهينة للقائمة ( د ) المعرضة للشطب

البورصة المصرية

وتأخرت جهينة فى إصدار نتائج 2020، مما أضطر لجنة القيد فى البورصة المصرية إلى نقل إدراجها إلى القائمة (د)،المخصصة للشركات المحتمل شطبها ، ومن المقرر مراجعة ذلك بعد صدور النتائج.

واشتكت الشركة فى وقت سابق من إجراءات مرورية وصفتها بغير المفهومة وغير المبررة فى عدة خطابات أرسلتها إلى جهات رسمية مطلع مايو الماضى.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 383.7 مليون جنيه خلال التسعة الأشهر المنتهية سبتمبر الماضى، بنسبة نمو 32% مقارنة بالفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة بشكل طفيف بنسبة 1% إلى 5.7 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى، بينما ارتفع صافى الربح والإيرادات خلال الربع الثالث فقط إلى 152 مليون جنيه و2 مليار جنيه على التوالى.

ووقّعت جهينة خلال الربع الثانى من 2020 عقد توزيع شاى ربيع فى مصر عبر شركتها التابعة طيبة للتجارة والتوزيع، وتوقعت الشركة أن يسهم هذا العقد فى تحسين الطاقة البيعية للشركة بما ينعكس إيجابًا على الإيرادات والأرباح خلال الفترة المقبلة.

وتعرض سهم جهينه لاهتزازت حادة أدت إلى هبوطه بنسبة 40% منذ منتصف يناير الماضى،على خلفية أزمة احتجاز رئيس الشركة صفوان ثابت ونجله (سيف) على ذمة تحقيقات تتعلق بتمويل الإرهاب ودعم جماعة الإخوان المسلمين.

بلومبرج : أبو ظبى القابضة تدرس شراء حصة غير محددة فى الشركة

ونقلت وكالة بلومبرج الإقتصادية الأمريكية (bloomberg) عن مصادر مطلعة منذ أيام، أن شركة أبو ظبى القابضة ( ADO ) تدرس الاستحواذ على حصة غير محددة فى جهينه، مشيرة إلى أن المفاوضات مازالت فى مراحلها الأولية.

من جانبها، ردت جهينة، بأنها لم تتلق أى عروض أو خطابات رسمية من شركة أبو ظبى القابضة ( ADO ) بخصوص شراء حصة من الأسهم حتى الآن، وفقا لإفصاح مختصر مرسل للبورصة بتاريخ 3 يونيو الجاى.

وأخطرت جهينة إدارة البورصة فى 8 ديسمبر الماضى، بتعيين الشيخ محمد عبد الله الدغيم (سعودى الجنسية) رئيسا لمجلس الإدارة بدلا من نجل صفوان ثابت بعد أزمة حظر التصرف على أموال (الوالد).

وقالت جهينة فى إفصاح آنذاك، إن الشيخ محمد الدغيم يشغل عضوية مجلس الإدارة منذ عام 1983 ممثلًا عن شركة فرعون للاستثمار المحدودة التى تستحوذ على 50.07% من الأسهم.

كما يشغل محمد الدغيم عضوية مجلس الأعمال المصرى السعودى وعضوية الغرفة التجارية بمحافظة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية، كما شغل فى فترات سابقة العديد من المناصب الإدارة والإشرافية فى وزارات النقل والمالية السعودية، وفقًا للبيان.

وكانت جهينة قد أخطرت البورصة فى 3 ديسمبر، بتكليف سيف الدين صفوان أحمد ثابت؛ نجل رئيس مجلس الإدارة؛ للقيام بأعماله بعد صدور قرار جديد بالتحفظ على أمواله.

وفى 20 يناير الماضى أعلنت الشركة قبول استقالة صفوان ثابت من عضوية مجلس الإدارة كليا، وتعيين أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية عضوا جديدا بالمجلس.

ويشغل أحمد الوكيل-العضو الجديد- رئاسة الغرفة التجارية بالاسكندرية حاليا، كما سبق وشغل منصب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما شغل عضوية مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ،ومجلس الأعمال المصرى السورى، والغرفة التجارية البليجيكية والفرنسية ومناصب أخرى.

وفى 6 يونيو الجارى،أعلنت الشركة عن انضمام جان آندرس ليند جرين إلى عضوية مجلس الإدارة خلفا لياسر الملوانى الذى تقدم باستقالته من الشركة فى وقت سابق.

أزمة صفوان ثابت ممتدة منذ ست سنوات (أغسطس 2015)

وقالت جهينة فى أكثر من إفصاح للبورصة، إن قرار التحفظ على صفوان ثاتب وأمواله ليس لديها معلومات كافية بشأنه، كما ليس لديها معلومات عن التحقيقات التى جرت حوله.

ويعود قرار التحفظ على أموال صفوان ثابت إلى أغسطس من عام 2015 عندما قررت لجنة التحفظ على أموال الإخوان إدراج اسمه ضمن قائمة المتحفظ على أموالهم.

وأصدرت جهينة ساعتها بيانًا للبورصة بتاريخ 13 أغسطس ، قالت فيه إن هذا القرار يختص بمنع رئيس الشركة من التصرف فى الأرصدة الشخصية له، دون الشركات التى يسهم بها.

وأشار البيان إلى أن القرار صدر دون إخطار رئيس الشركة من قبل، ودون اتخاذ إجراءات سابقة على صدوره، كما نوه البيان إلى أن رئيس الشركة لم توجه له أي اتهامات من أى نوع، كما لا توجد عليه أي قضايا فى المحاكم.

جهينة إحدى أكبر شركات الألبان فى السوق المصرية

وتعدّ شركة جهينة للصناعات الغذائية إحدى أكبر الشركات المتخصصة فى منتجات الألبان والعصائر بالسوق المصرية.

وتأسست الشركة عام 1983 تحت اسم جهينه للألبان على يد رجل الأعمال صفوان ثابت وعدد من المساهمين، ثم تأسست شركة بعد سنوات تحت اسم جهينه للصناعات الغذائية.

ودمجت الشركتان في عام 2004 تحت اسم شركة جهينه للصناعات الغذائية، لتصبح بذلك شركة متخصصة في تصنيع منتجات الألبان والعصائر الطبيعية.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 941 مليون جنيه موزعًا على 941 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية جهينه بشكل رئيسى بين شركتى فرعون للاستثمارات المالكة للنسبة الأكبر (50.07%)، وريمكو للاستثمارات التى تستحوذ على (6.32%) من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتارخ 7 أبريل الماضى.

ويتبع جهينة خمس شركات غير مقيدة فى البورصة هي : الشركة المصرية لمنتجات الألبان، الشركة الدولية للصناعات الغذائية.

كما يتبعها الشركة المصرية للصناعات الغذائية (إيجيفود)، شركة المروة للصناعات الغذائية والمركزات الحديثة، شركة طيبة للتجارة والتوزيع.