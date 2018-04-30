جهينة تستهدف حصة تصديرية تفوق 6% من مبيعاتها

■ بسنت فؤاد: لا نية لضخ استثمارات ..وطرح منتج جديد بقطاع الألبان قبل رمضان أحمد اللاهونىتخطط شركة جهينة للصناعات الغذائية، لزيادة معدلات التصدير الخاصة بمنتجاتها لأكثر من %6، من خلال التوسع بأسواق القارة الإفريقية، تماشيًا مع إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة.تستهدف «التجارة»

■ بسنت فؤاد: لا نية لضخ استثمارات ..وطرح منتج جديد بقطاع الألبان قبل رمضان



أحمد اللاهونى

تخطط شركة جهينة للصناعات الغذائية، لزيادة معدلات التصدير الخاصة بمنتجاتها لأكثر من %6، من خلال التوسع بأسواق القارة الإفريقية، تماشيًا مع إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة.

تستهدف «التجارة» متوسط نمو %10 سنويًّا، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى، بحيث تحقق زيادة فى الصادرات بأسواق إفريقيا والدول العربية بنسبة %20، و%5 بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، و%10 بدول آسيا.

قالت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالشركة، فى تصريحات لـ«المال»، إن «جهينة» تصدر منتجاتها لـ10 أسواق عربية وإفريقية بينها فلسطين والعراق والأردن ولبنان وليبيا وإثيوبيا وشرق إفريقيا.

أضافت رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالشركة، أن «جهينة» ضخت استثمارات بالسوق المحلية منذ 2011 تقدر بـ2.4 مليار جنيه، ولا يوجد لديها أى نية لضخ المزيد خلال الفترة الحالية، وتركز على تحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات القائمة بالفعل من خلال رفع كفاءة المنتجات.

لفتت إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة قادرة على تلبية كافة الاحتياجات المطلوبة، و«جهينة» لا تعتزم زيادتها فى ظل ثبات الطلب، معلنة عن طرح منتج جديد بقطاع الألبان فى الأسواق قبل شهر رمضان لكنها لم تفصح عن تفاصيل سعره.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية، زيادة المبيعات إلى 1.5 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2018، مقابل مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه فى الربع المماثل من 2017.

قالت الشركة فى إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة الإثنين الماضى، إنها حققت أرباحا بقيمة 80.72 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل أرباح بلغت 58.25 مليون جنيه بالربع المماثل من 2017، بنمو %38.5.

يشار إلى أن «جهينة» حققت أرباحا بلغت 197.7 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقابل أرباح بقيمة 53.6 مليون جنيه فى 2016، بينما ارتفعت المبيعات إلى 6.06 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 4.9 مليار جنيه العام السابق له.

جهينة، شركة مصرية تأسست 1983 وبدأت نشاطها لإنتاج الألبان والزبادى والعصائر فى أبريل 1987 برأس مال 1.3 مليون جنيه، تم دمج جهينة للألبان فى شركة جهينة للصناعات الغذائية عام 2004 لتصبح شركة متخصصة فى إنتاج الألبان ومنتجاتها والعصائر، إضافة إلى امتلاكها لعدد 5 شركات صناعية وشركة للأعمال البيعية واللوجستية وشركة للإنتاج الزراعى والحيوانى، بدأت جهينة للصناعات الغذائية نشاطها فى يناير 1996، تقوم بتصنيع الألبان ومنتجاتها، ويبلغ رأس المال المرخص 5 مليارات جنيه، ورأس المال المدفـوع 706،053،811 جنيه موزعه على عدد 706،053،811 سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم.