جهينة تستقبل المشاركين بمبادرة شباب الفكر الأخضر

المرسي عزت: استقبل مصنع الدولية لإنتاج العصائر والمشروبات بالسادس من أكتوبر، التابع لشركة جهينة، مجموعة من المشاركين بمبادرة شباب الفكر الأخضر YouThinkGreen بمصر، إلى جانب ممثلي مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة، والذي يمثل أحد رعاة المبادرة في مصر.تأتى ال

المرسي عزت:



استقبل مصنع الدولية لإنتاج العصائر والمشروبات بالسادس من أكتوبر، التابع لشركة جهينة، مجموعة من المشاركين بمبادرة شباب الفكر الأخضر YouThinkGreen بمصر، إلى جانب ممثلي مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة، والذي يمثل أحد رعاة المبادرة في مصر.

تأتى الخطوة في إطار اهتمام الشركة بعرض تجربتها الرائدة في مجال الاستدامة البيئية، ولاسيما فى إدارة مخلفات المياه، وكذا تبادل الخبرات مع الشباب المصري الطموح المعني بمثل هذه الموضوعات الحيوية.

تعد مبادرة YouThinkGreen، أحد المبادرات العالمية الرائدة التي بدأت في مصر عام 2012، وقد جاءت زيارة المشاركين بالمبادرة لمصنع جهينة، في إطار فعاليات الموسم الرابع لبرامج التنمية المستدامة، وريادة الأعمال للشباب، بالتعاون مع كلاً من مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجامعة القاهرة، وبنك التنمية الإفريقي، والبنك الدولي، حيث يتناول البرنامج هذا العام مشكلة المخلفات الصناعية، والطرق المثلى لإدارة هذه المخلفات من أجل الحفاظ على البيئة.

في هذا الإطار قال مارتن لوماس – مدير مصنع الدولية للعصائر والمشروبات التابع لشركة جهينة – قائلاً ” إن شركة جهينه هي الشركة الأكبر في مجال العصائر والمشروبات في السوق المصرية. وقد فرضت علينا هذه الريادة الاهتمام ليس فقط بالمنتجات وجودتها ولكن أيضاً بالالتزام بالمعايير البيئية والالتفات للطبيعة والحفاظ على مواردها وعدم إهدارها.

يأتي في إطار تلك المجهودات زيادة الوعي بين العاملين حول أهمية ترشيد استهلاك الموارد ولاسيما الطاقة وتقليل المخلفات الصناعية التي تنتج من كافة العمليات الإنتاجية. ولعل ذلك هو ما دفعنا لتنفيذ برنامج ضخم يعد الأكبر بشركة جهينه بأكملها لإدارة مخلفات االمياة وتحويلها لمياة نظيفة وذلك في إطار سعينا المستمر لترشيد وتحسين استخدامات الموارد.”

لفت لوماس إلى اهتمام جهينه بتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتي أثرت على قطاع الأعمال بشكل واضح. كما حث لوماس كافة الحضور بالاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها من خلال مجهودات قد تبدو بسيطة ولكنها تحدث فرقاً كبيراً مثل ترشيد استهلاك الطاقة بكافة أنواعها والاهتمام بإعادة تدوير المخافات المنزلية على نطاق محدود مؤكداً أن الاستدامة البيئية والحفاظ على البيئة هو واجب وطني يقع على عاتق كل مواطن.

ومن جانبه قال محمد مازن – منسق مشروعات بمركز تكنولوجيا الانتاج الأنظف Egyptian National” Cleaner Production Center” – الراعي الرسمي لمبادرة شباب الفكر الأخضر ” إن المركز يعمل عن كثب مع شركة جهينه ضمن مشروع ينفذ مع «اليونيدو» وتتعاون خلاله ٤ مصانع تابعة للمجموعة لإدارة المخلفات الصلبة وترشيد الموارد والطاقة حيث يقوم المركز الآن بتقييم الوضع الحالي وعرض فرص التحسن يليها تقديم مجموعة من التوصيات ودراسات الجدوى التي تسهم بدورها في وصول المصانع إلى الطرق الأمثل لترشيد الموارد والوصول لإنتاج أنظف.”

وفي عرض سريع لمبادرة YouThinkGreen مصر، أكد أحد الطلاب الحضور “اعتدنا أن نبحث دوماً عن اقتناص الفرص التي تقدمها لنا البيئة أكثر من خلق فرص للبيئة ولعل ذلك هو ما يميزنا عن غيرنا من المبادرات البيئية. فمن خلال نموذج يرتكز على تحقيق الاستدامة البيئية وريادة الأعمال نعمل على خلق مشاريع تحفز على استخدام الطاقة النظيفة المتجددة من خلال معسكرات وورش عمل قائمة على الاستفادة من كافة المجهودات الموجودة على الساحة في هذا الإطار وأخذها لمستويات أعلى.”

يذكر ان YouThinkGreen هي منظمة عالمية غير هادفة للربح مقرها ببرلين- ألمانيا ولديها فروع في مختلف أنحاء العالم. تهدف المنظمة إلى الترويج للتعليم من أجل استدامة البيئة والتغلب على التحديات الاجتماعية.

وتتناول المنظمة موضوعات مختلفة منها حماية المناخ والوعي البيئي والمسئولية المجتمعية والمخلفات الصناعية وهي الفكرة الرئيسية للمبادرة هذا العام ،حيث يقوم فريق مصر من خلالها بزيارة عدد من المصانع التي استطاعت أن تحرز تقدماً ملحوظاً في هذا المجال.

يتعاون في المبادرة 300 مشارك من 30 دولة حول العالم وقد بدأت نشاطاتها في مصر عام 2012 بالمدرسة الأوربية ثم انتقلت إلى جامعة القاهرة. وتضم قائمة رعاة المبادرة عدد كبير من الهيئات المرموقة حيث تتضمن مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف – التابع لوزارة التجارة والصناعة وبنك التنمية الأفريقي وجامعة القاهرة والبنك الدولي.