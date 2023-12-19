«جهينة» تستعرض خططها الطموحة ورؤيتها الواعدة للتوسع في عمليات التصدير

شاركت شركة جهينة للصناعات الغذائية بفعاليات معرض «فوود أفريكا» التجاري الدولي للأغذية والمشروبات في دورته الثامنة، والتي قام بافتتاحها الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقد شهدت تلك الدورة مشاركة 738 عارضا و30 دولة ممثلة و25,821 زائر.

تكريم صفوان ثابت كأحد أبرز القامات في قطاع الصناعة المصرية ضمن فعاليات المعرض

وتضمنت فعاليات المؤتمر تكريماً لمجموعة من أبرز القامات في قطاع الصناعة في مصر، وعلى رأسهم المهندس صفوان ثابت، مؤسس شركة جهينه باعتباره أحد الأسماء المؤثرة في نمو قطاع الصناعات الغذائية المصرية. قد تسلم التكريم نجله السيد سيف ثابت، نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة جهينه، حيث قام الأخير بصحبة فريق العمل بالشركة باستقبال السادة الوزراء أثناء زيارتهم لجناح الشركة ضمن جولتهم في المعرض.

كما قامت الشركة برعاية مسابقة اختيار أفضل “باريستا” بتوفير منتجاتها المتنوعة من الألبان والتي استخدمها المتشاركون في تقديم مشروبات القهوة بطرق مبتكرة ومميزة.

وتضمنت مشاركة الشركة فقرة للشيف الموهوب مصطفى الرفاعي الذي قام باستعراض مهاراته الاستثنائية في الطهي مؤكداً أن إعداد الطعام هو فن و أن وجود منتجات جهينه المبتكرة تجعله سهلاً وممتعاً للجميع.

و شاركت بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه في ملتقى سيدات الاعمال الذي أقيم ضمن فعاليات المؤتمر، وذلك من خلال جلسة نقاشية عن دور المرأة في تعزيز قطاع التصنيع الزراعي في مصر، وذلك في إطار مساعي شركة جهينه لمساندة المرأة والتعزيز من دورها ومساهمتها في الارتقاء بمختلف المجالات.

تأتي مشاركة جهينه في فعاليات هذا المعرض الدولي انعكاساً لمكانتها الرائدة في قطاع الصناعات الغذائية في مصر، حيث تقوم الشركة في الوقت الحالي بتشغيل 4 مصانع، بفريق يصل لأكثر من 4000 موظف وعامل، بالإضافة لتمتعها بشبكة واسعة من مراكز البيع بالتجزئة الذي يبلغ عددهم 34 مركز توزيع لخدمة أكثر من 136000 ألف منفذ تجزئة في جميع أنحاء الجمهورية، كما أن جهينه تقدم أكثر من 200 منتج مما يمكنها من تلبية مختلف احتياجات لعملاء.

وسلطت تلك المشاركة الضوء على الصدى الواسع الذي تلقاه شركة جهينه على الصعيد العالمي، حيث استطاعت الشركة تحقيق 931 مليون جنيه حجم الصادرات خلال التسعة شهور الأولى من 2023.

وارتفعت أيضاً مبيعات التصدير بنسبه 188% مقارنة بنفس الفترة في 2022، ذلك بالإضافة أن شركة جهينه تقوم بتصدير منتجاتها بما يشمل مركزات العصائر والمنتجات الجاهزة لأكثر من 62 سوقا خارجية، من بينها السوق الألمانية، الأسبانية والفرنسية والبريطانية والصينية، وتستهدف التوسع في 6 أسواق إضافية منها ليبيا وقطر.