جهينة تستجيب لحماية المستهلك وتوقف إعلان حملة كأس العالم

يعقوب: المحتوى استخدم مشاعر تبث روح اليأس والخوف وتشجع على التعصب أحمد اللاهونى: أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، استجابة شركة جهينة للمنتجات الغذائية لطلب الجهاز بوقف إعلانها، والذي يأتي في إطار حملة لتحفيز المنتخب الوطني في تصفيات التأهل لكأس العالم.وقال يعقوب في ب

يعقوب: المحتوى استخدم مشاعر تبث روح اليأس والخوف وتشجع على التعصب





أحمد اللاهونى:



أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، استجابة شركة جهينة للمنتجات الغذائية لطلب الجهاز بوقف إعلانها، والذي يأتي في إطار حملة لتحفيز المنتخب الوطني في تصفيات التأهل لكأس العالم.

وقال يعقوب في بيان له اليوم، إن الجهاز رصد قيام شركة جهينة ببث إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حملة لتحفيز المنتخب في تصفيات كأس العالم، مستخدما سيناريو لرحلة حياة شاب مصري من مواليد التسعينيات منذ آخر تأهل للمنتخب لكأس العالم، وبيان تعرضه لصدمات عصبية نتج عنها حالات مرضية كالخرس والشلل نتيجة لإخفاقات المنتخب في التأهل على مدار 27 عاماً حتى أصبح ذلك الطفل شاباً ولكنه في ذات الوقت “قعيد”.

وأضاف البيان أن الإعلان ناشد المنتخب الوطنى للتأهل من أجل الحفاظ على حياة هذا الشاب “مبروك”، مستخدما ألفاظاً تبث روح اليأس، من خلال استخدام عبارات توحي بأنها المرة الأخيرة التي سيرى فيها هذا الشاب تصفيات التأهل، وفى حالة الإخفاق فإنه سيموت، دون مراعاة مشاعر المرضى أو الذوق العام -بحسب البيان- بالمخالفة للمواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان رقم 4841 لسنة 2005، والتي تنص على أنه “يلتزم الإعلان بالأخلاقيات والذوق العام أي لا يشمل الإعلان على عناصر تحط من الكرامة الإنسانية ولا تشمل مواد – أو بيانات أو عروض مرئية أو صوتية أو تأثيرات حسية تمثل إساءة لمستويات الآداب العامة وألا يستخدم الإعلان عناصر الخوف”.

وأوضح يعقوب أنه بمجرد رصد الإعلان والتأكد من مخالفته للذوق العام، تمت مخاطبة رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، والذى افاد بأن الإعلان يقصد به تحفيز المنتخب القومي للتأهل لكأس العالم، مشيرا إبلى وقف بثه ورفعه من كل مواقع التواصل الاجتماعى فورا.



وأكد متابعة الجهاز كل الأنشطة الاقتصادية والإعلانات التجارية للتصدي لكل ما قد يضر بحقوق المستهلك الثمانية التى أوجبها القانون، لا سيما حقه فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والصحة والسلامة فى استعمال المنتجات.



ودعا المستهلكين إلي معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.