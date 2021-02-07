جهينة تخطر البورصة والمساهمين بالتحفظ على نجل صفوان ثابت

جهينة تفصح عن استدعاء نائب رئيس مجلس الإدارة والتحفظ عليه

أخطرت شركة جهينة للصناعات الغذائية إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد بالتحفظ الأمنى على نجل صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة المستقيل.

وقالت جهينة فى بيان مختصر، إنها لا تعلم أسباب التحفظ على سيف الدين صفوان ثابت ،ولم يرد إليها أى معلومات فى هذا الشأن.

وأشارت الشركة إلى أن صفوان ثابت (رئيس المجلس المستقيل) محبوس احتياطيا فى الوقت الحالى على ذمة قضايا شخصية لا علاقة لجهينة بها.

ويشغل سيف الدين، منصب الرئيس التنفيذى ،ونائب الرئيس، والعضو المنتدب للشركة، بينما يتولى الشيخ محمد الدغيم رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذى) بعد استقالة صفوان ثابت.

ضم أحمد الوكيل لمجلس الإدارة بدلا من ثابت

أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية

وأعلنت جهينة فى 20 يناير الماضى عن قبول استقالة صفوان ثابت من عضوية مجلس الإدارة كليا، وتعيين أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية عضوا جديدا بالمجلس.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن مجلس الإدارة دعا الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد للنظر والتصويت على إضافة عضوين مستقلين من ذوى الخبرة.

ويشغل أحمد الوكيل-العضو الجديد- رئاسة الغرفة التجارية بالاسكندرية حاليا، كما سبق وشغل منصب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما شغل عضوية مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ،ومجلس الأعمال المصرى السورى، والغرفة التجارية البليجيكية والفرنسية ومناصب أخرى.

الشيخ محمد الدغيم تولى الرئاسة بعد أزمة صفوان ثابت

جهينة للصناعات الغذائية

وأخطرت جهينة إدارة البورصة (8 ديسمبر الماضى) بتعيين الشيخ محمد عبد الله الدغيم (سعودى الجنسية) رئيسا لمجلس الإدارة بدلا من نجل صفوان ثابت بعد أزمة حظر التصرف على أموال (الوالد).

وقالت جهينة فى إفصاح آنذاك، إن الشيخ محمد الدغيم يشغل عضوية مجلس الإدارة منذ عام 1983 ممثلًا عن شركة فرعون للاستثمار المحدودة التى تستحوذ على 50.07% من الأسهم.

كما يشغل محمد الدغيم عضوية مجلس الأعمال المصرى السعودى وعضوية الغرفة التجارية بمحافظة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية.

كما شغل محمد الدغيم فى فترات سابقة العديد من المناصب الإدارة والإشرافية فى وزارات النقل والمالية السعودية، وفقًا للبيان.

وأرسلت جهينة إفصاحًا آخر آنذاك،يتضمن إدخال تعديلات على تشكيل مجلس الإدارة، وفقًا للمستجدات المُشار إليها.

وكانت جهينة قد أخطرت البورصة فى 3 ديسمبر، بتكليف سيف الدين صفوان أحمد ثابت؛ نجل رئيس مجلس الإدارة؛ للقيام بأعماله بعد صدور قرار جديد بالتحفظ على أمواله.

قرار التحفظ على أموال صفوان ثابت يرجع إلى عام 2015

وقالت الشركة آنذاك ، إن قرار التحفظ لا تتوافر لديها معلومات كافية بشأنه، أو التحقيقات التى جرت حوله، مشيرة إلى سير الأعمال بشكل طبيعى فى الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن نجل رئيس الشركة (سيف الدين ثابت) هو نائب الرئيس والعضو المنتدب فى الوقت الحالى ولديه كل الاختصاصات اللازمة لتسيير الشركة.

وعاد سيف الدين ثابت لمنصبه نائبًا للرئيس وعضوًا منتدبًا بعد تعيين الشيخ محمد الدغيم رئيسًا لمجلس الإدارة.

ويعود قرار التحفظ على أموال صفوان ثابت إلى أغسطس من عام 2015 عندما قررت لجنة التحفظ على أموال الإخوان إدراج اسمه ضمن قائمة المتحفظ على أموالهم.

وأصدرت جهينة ساعتها بيانًا للبورصة فى 13 أغسطس، قالت فيه إن هذا القرار يختص بمنع رئيس الشركة من التصرف فى الأرصدة الشخصية له، دون الشركات التى يسهم بها.

كما نوه البيان بأن القرار صدر دون إخطار رئيس الشركة من قبل، ودون اتخاذ إجراءات سابقة على صدوره.

كما أشار البيان آنذاك إلى أن رئيس الشركة لم توجه له أي اتهامات من أى نوع، كما لا توجد عليه أي قضايا فى المحاكم.

جهينة إحدى أكبر شركات الألبان فى السوق المصرية

وتعدّ شركة جهينة للصناعات الغذائية إحدى أكبر الشركات المتخصصة فى منتجات الألبان والعصائر بالسوق المصرية.

تأسست الشركة عام 1983 تحت اسم جهينة للألبان على يد رجل الأعمال صفوان ثابت وعدد من المساهمين، ثم تأسست شركة بعد سنوات تحت اسم جهينة للصناعات الغذائية.

ودمجت الشركتين في عام 2004 تحت اسم شركة جهينة للصناعات الغذائية، لتصبح بذلك شركة متخصصة في تصنيع منتجات الألبان والعصائر الطبيعية.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر الحالى 941 مليون جنيه موزعًا على 941 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية جهينة بشكل رئيسى بين شركتى فرعون للاستثمارات، وريمكو للاستثمارات، ونورجس بنك، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة.

ويتبع جهينة خمس شركات غير مقيدة فى البورصة هي: الشركة المصرية لمنتجات الألبان، الشركة الدولية للصناعات الغذائية.

كما يتبعها الشركة المصرية للصناعات الغذائية (إيجيفود)، شركة المروة للصناعات الغذائية والمركزات الحديثة، شركة طيبة للتجارة والتوزيع.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لجهينة تسجيلها مبيعات بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال تسعة الأشهر الأولى المنتهية سبتمبر الماضى.