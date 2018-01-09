جهينة تجمع 10 ملايين جنيه تبرعات لمستشفى بهية

محمد فتحى أعلنت شركة "جهينة" عن وصول التبرعات التي تم جمعها، في إطار حملتها لدعم مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، إلى 10 ملايين جنيه. كانت الشركة قد أطلقت حملة جديدة لدعم مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، بهدف جمع 19 مليون جنيه، قبل مباراة السوبر بين فريق

محمد فتحى

أعلنت شركة “جهينة” عن وصول التبرعات التي تم جمعها، في إطار حملتها لدعم مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، إلى 10 ملايين جنيه.

كانت الشركة قد أطلقت حملة جديدة لدعم مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، بهدف جمع 19 مليون جنيه، قبل مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والمصري والتي ستقام في 12 يناير المقبل.

وقررت الشركة استبدال علامتها التجارية على فانلة النادي الأهلي بشعار مستشفى بهية خلال المباراة، حال جمع التبرعات في خطوة تهدف إلى لفت الأنظار للمستشفى ودورها البناء في زيادة الوعي بأهمية الكشف الدوري لاكتشاف سرطان الثدي مبكرًا، وتحقيق نسب شفاء مرتفعة، علاوة على إنهاء قائمة الانتظار التي تضم ما يقرب من 5000 سيدة في حاجة إلى العلاج بالمجان.

بدأت الحملة تحت هاشتاج بعنوان #جهينه_في_ضهرك_يا_بهية، ونجحت في كسر حاجز الـ 10 ملايين جنيه، بعد خمسة أيام فقط من إطلاقها.