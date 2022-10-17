جهينة تتعاقد مع «كرم سولار» لتنفيذ محطة شمسية باستثمارات 130 مليون جنيه

تعاقدت جهينة مع شركة كرم سولار لتدشين محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات مزارع جهينة بمنطقة أبو منقار في الوادي الجديد بتكلفة استثمارية 130 مليون جنيه.

وقال أحمد زهران الرئيس التنفيذي لشركة كرم سولار في رده على سؤال المال خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، إنه سيتم الانتهاء من تدشين المحطة في النصف الأول من عام 2023، وستكون قدراتها نحو 3.5 ميجا.

وأضاف أنها ستعمل بنظام التكنولوجيا الهجينة وستوفر في المرحلة الأولى نحو 62% من اجمالي احتياجات مزارع شركة جهينة في الوادي الجديد.

وأشار إلى أنها ستوفر نحو 1.6 مليون لتر سولار كان يتم استخدامها فى توليد الكهرباء من المولدات، وهو الأمر الذى سيوفر أموالا كبيرة.