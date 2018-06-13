«جهينة» تبيع مخلفات صناعية بقيمة 6.4 مليون جنيه فى الربع الأول

رجب عزالدين قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية إن بند الإيرادات الخاصة بالربع الأول يتضمن مبلغ 6.4 مليون جنيه إجمالى مبيعات مخلفات مختلفة لعمليات التصنيع والإنتاج. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن هذا المبلغ يمثل قيمة بيع مخلفات متنوعة مثل…

رجب عزالدين

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية إن بند الإيرادات الخاصة بالربع الأول يتضمن مبلغ 6.4 مليون جنيه إجمالى مبيعات مخلفات مختلفة لعمليات التصنيع والإنتاج.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن هذا المبلغ يمثل قيمة بيع مخلفات متنوعة مثل البراميل والكراتين وحديد والخشب ومخلفات الأبقار، إضافة إلى إيجار معدات زراعية من بعض الشركات التابعة خلال الربع الأول.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة زيادة المبيعات إلى 1.5 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2018، مقابل مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه في الربع المماثل من 2017.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 80.72 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل أرباح بلغت 58.25 مليون جنيه بالربع المماثل من 2017، بنمو 38.5 %.

يشار إلى أن “جهينة” قد حققت أرباحا بلغت 197.7 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بقيمة 53.6 مليون جنيه في 2016، بينما ارتفعت المبيعات إلى 6.06 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 4.9 مليار جنيه العام السابق له.