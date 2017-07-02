جهينة تبحث قائمة الأسعار في اجتماع بجميع الإدارات

دعاء حسنى: علمت "المال" من مصادر مطلعة بشركة جهينة للصناعات الغذائية، أنه عُقد اجتماع اليوم مع إدارات الشركة كافة، لبحث الزيادات التى ستقرها الشركة والتى أرجئت إلى الآن بسبب الهدوء الشديد فى حركة الطلب بالأسواق، على حد تعبيرها. وقالت المصادر إن "السوق نايم" عقب فترة الإجازات والزيادات



دعاء حسنى:



علمت “المال” من مصادر مطلعة بشركة جهينة للصناعات الغذائية، أنه عُقد اجتماع اليوم مع إدارات الشركة كافة، لبحث الزيادات التى ستقرها الشركة والتى أرجئت إلى الآن بسبب الهدوء الشديد فى حركة الطلب بالأسواق، على حد تعبيرها.

وقالت المصادر إن “السوق نايم” عقب فترة الإجازات والزيادات التى شهدتها الأسعار منذ نهاية العام الماضى إلى الآن والتى قفزت بالسعر أكثر من مرة، ليرتفع سعر لتر اللبن من 8 و9 جنيهات حتى 12.5 و14 جنيها حاليًا.

ورجحت المصادر، أن ترجئ شركة جهينة أي زيادت جديدة فى أسعار منتجاتها حتى مطلع أغسطس المقبل، خاصة أن الزيادات التى قامت بها الشركات منذ نهاية العام الماضى تحمل لها من هامش الربح ما يمكنها من تحمل زيادة تأثير تكاليف الوقود على أسعار السلع لحين إجراء زيادات جديدة فى الأسعار.