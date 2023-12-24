جهود مكثفة من شركة الصرف الصحى بالإسكندرية لاحتواء تداعيات استمرار هطول الأمطار

تبذل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهودا مكثفة في عدد من مناطق المدينة بهدف العمل على احتواء موجة الطقس السيئ، وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المدينة ، وذلك مع نشر عشرات من سيارات الشركة ومعداتها وأفرادها فى عدد من الشوارع .

وقامت “المال” بجولة ظهر اليوم على عدد من المناطق فى غرب ووسط الإسكندرية لمتابعة تداعيات الطقس غير المستقر على حالة السير وانتظام حركة الطرق.

وخلال الجولة رصدت ” المال ” انتظام فى حركة السير فى الشوارع الرئيسية فى ظل عدم وجود كثافات كبيرة من السيارات فى بعض الطرقات ، مما أدى لعدم التأثير بتلك الموجة، رغم وجود بعض تجمعات المياه .

كما رصدت “المال” فى جولتها وجود تجمعات للمياه بكميات متفاوتة فى بعض المناطق ، خاصة فى مناطق فى نطاق غرب المدينة ، حيث تم رصد تجمعات فى منطقة الورديات بالقرب من أسوار ميناء الإسكندرية وبكميات متوسطة، كما تم رصد تجمع مياه فى أحد الشوارع الجانبية بمنطقة العجمى البيطاش .

وأوضح مصدر مُطلع فى شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الوضع الآن يشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على شمال المحافظة و يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستمر ذلك خلال الساعات المقبلة .

وخلال الجولة تم رصد تمركز سيارتين تابعتين لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية بالقرب من مدخل وادى القمر فى مثلث الشركات والذى يعد مدخلا هاما ويؤدى إلى الطريق الدولى الساحلى والطريق الصحراوى.

و تشهد الإسكندرية أمطاراً تفاوتت شدتها من خفيفة إلى متوسطة على عدد من المناطق وهو ما توافق مع توقعات أمس بشأن اليوم بأن تشهد محافظة الإسكندرية أمطار تبدأ من الفجر خفيفة إلى متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها في الفترة من 9 صباحا إلى 3 مساء على شرق المحافظة ( المنتزه _ أبوقير _ حي شرق) لتكون متوسطة تغزر أحيانا غزيرة على بعضها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكان اللواء أ.ح مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية أعلن رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من الجمعة الماضية استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد رئيس الصرف الصحي بالإسكندرية علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يشار إلى أن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية قامت بنشر ما يزيد عن 180 سيارة ومعدة تتمركز بمختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلي استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.