جهود مكثفة للترويج وتبسيط الإجراءات التصديرية

محمد ريحانكشف أحدث تقرير تلقاه طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، من هيئة تنمية الصادرات بشأن مؤشرات أداء الهيئة، خلال شهر نوفمبر الماضى، عن أنها كثفت جهودها لتعزيز أداء عملية التصدير لتنفيذ إستراتيجية الوزارة، لتنمية الصادرات.أوضح التقرير أن ذلك تحقق من خلال صياغة وتطوير السياسات التصديرية، وو



محمد ريحان

كشف أحدث تقرير تلقاه طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، من هيئة تنمية الصادرات بشأن مؤشرات أداء الهيئة، خلال شهر نوفمبر الماضى، عن أنها كثفت جهودها لتعزيز أداء عملية التصدير لتنفيذ إستراتيجية الوزارة، لتنمية الصادرات.

أوضح التقرير أن ذلك تحقق من خلال صياغة وتطوير السياسات التصديرية، ووضع الخطط والبرامج الهادفة إلى ترويج الصادرات، وتنمية وبناء القدرات التصديرية للمصدر المصرى، وتعزيز الروابط بين القطاع التصديرى والجهات المعنية، من خلال تحديث البيانات، وإتاحتها، والترويج للمؤتمرات والمعارض الدولية والتأهيل والتدريب.

قالت شيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة نظمت العديد من ورش العمل لتوعية المصدرين بالعديد من الخدمات، التى تساعدهم على إتمام العملية التصديرية، لا سيما ما يتعلق بالحلول المالية غير المصرفية، بمشاركة (25) شركة، بالتنسيق مع الشركة المصرية لضمان الصادرات، وشاركت فى منتدى التنافسية والاستثمار المنظم، من خلال مجلس الأعمال للتفاهم الدولى BCIU.

نظمت الهيئة ورشة عمل لدعم قطاع التصدير بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية لتشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القطاعات التصديرية، بمقر الجامعة الأمريكية – بالقاهرة بعنوان «Go Global».

أضافت شيرين أن التنسيق لإنشاء مجلس اللوجستيات والشحن لحصر المعوقات والمشاكل التى تواجه المصدرين، وتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص والأكاديمى للنهوض بالخدمات اللوجستية، وعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى للمجالس التصديرية، لبحث سبل تفعيل دور المجلس والتعاون بين الهيئة والمجالس التصديرية.

عن جهود الهيئة فى مجال البحوث والخطط والمعلومات، أكدت شيرين أن الهيئة رصدت المشاكل التى تواجه المصدرين، ووضع الحلول المقترحة لتبسيط الإجراءات التصديرية، وإعداد مقترح برامج تنمية ودعم الصادرات المصرية، فى ضوء التجارب العالمية المختلفة، لافتة إلى أنه أتيحت معلومات عن الأسواق الخارجية، والشركات المستوردة لعدد (30) شركة، وأفادت أنه يجرى حالياً المتابعة لمقترح إقامة منطقة لوجستية بروسياأ بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى وجمعية المصدريين المصريين EXPO_LINK.

على مستوى التعاون الدولى والمشاركات الدولية، أوضحت أن التنسيق والإعداد للمشاركة فى فعاليات الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين مصر ودول تجمع الميركسور، وتنظيم بعثة تجارية تتضمن إقامة منتديان للترويج للتجارة بين مصر وكل من البرازيل، والأرجنتين، وتنظيم حلقة نقاشية لعدد من الجهات الداعمة والمعنية بالتصدير فى مصر، بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية ( ITC )، بهدف وضع خارطة طريق، لتطوير منظومة تنمية الصادرات المصرية.

أشارت إلى أنه عقد الاجتماع الافتتاحى لمشروع ( تطوير الإطار المؤسسى لخدمات تنمية الصادرات والاستثمار فى مصر ) من قبل مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية، وبمشاركة العديد من الجهات ( بنك تنمية الصادرات / وحدة السياسات، والإستراتيجيات بالوزارة، ومركز التجارة الدولى ITC ) )، بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات التجارية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية والعربية، والإعداد لتنفيذ المشروعات المتعلقة بمبادرة التجارة الخضراء GTI.

فى مجال ترويج الصادرات وتشجيع المصدرين أشارت إلى أن التنسيق مع جمعية رجال الأعمال المصريين (إكسبولينك) لدراسة إمكانية المشاركة بالجناح المصرى بالقرية العالمية 2017-2018 بدبي- خلال الفترة من نوفمبر 2017 حتى 30/4/2018، وعقد اجتماع مع ممثلى السفارة الصينية بالقاهرة، للإعداد للمشاركة المصرية فى فعاليات معرض الصين للواردات الدولية، المزمع عقده خلال الفترة من 5-10/11/2018، وتحديد القطاعات الإنتاجية المشاركة.

أكدت أنه يجرى حاليا الترتيب لتنظيم ورشة عمل يحضرها المنتجين المصريين المعنيين، والترويج لعدد من المعارض الدولية، من خلال موافاة تجمعات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين (معرض هونج كونج للاغذية / معرض Style Home / معرض «الصالون الأول).

فى مجال بناء القدرات التصديرية، أشارت إلى أن التنسيق مع مركز التدريب الصناعى لمتابعة المراحل التنفيذية لمنحة المشروع الألمانى، لتدريب المديرين بألمانيا، بالتعاون مع الوزارة الألمانية الفيدرالية للشئون الاقتصادية والطاقة، ووكالة التنمية الألمانية GIZ ، وإرسال بيانات (127) شركة من جانب الهيئة للمشاركة فى هذ الحدث، وتسجيل (559) شركة للاستفادة من المنظومة الخدمية، التى توفرها الهيئة لمجتمع رجال الأعمال المصريين، وتنظيم ورشة عمل مشتركة للمصدرين بعنوان (مزايا التصدير الى الولايات المتحدة الامريكية)، بالتنسيق بين الهيئة ووحدة المناطق الصناعية المؤهلة بالوزارة وتنفيذ عدد 16 دورة تدريبية لعدد 1204 متدربين، فى العديد من المجالات التدريبية فى مجالات الاستيراد والتصدير.

