جهود مكثفة لاحتواء الأمطار بشوارع الإسكندرية وتأثير محدود على حركة السير

قامت "المال" بجولة على عدد من المناطق بغرب ووسط مدينة الإسكندرية، لتفقد آثار الأمطار على حركة السير

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، ومنها شركة الصرف الصحي، جهودها لاحتواء آثار الأمطار، التي بدأت منذ صباح اليوم، بهدف عدم تأثر حركة السير بالشوارع الرئيسية.

وقامت “المال” بجولة على عدد من المناطق بغرب ووسط مدينة الإسكندرية، لتفقد آثار الأمطار على حركة السير، ومدى انتظام مرور السيارات، ومدى حدوث تكدسات من عدمه.

وخلال الجولة رصدت “المال” تباطؤ فى حركة سير السيارات ببعض المناطق نتيجة تراكم المياه، في ظل تراجع أعداد تواجد السيارات ببعض الشوارع بشكل ملحوظ، وكذلك المواطنين بالشوارع مقارنة بالأيام الماضية.

وتبذل شركة الصرف الصحى جهودها لرفع المياه بمنطقة المنشية وسط المدينة ، مع تواجد عدد من سيارتها فى بعض النقاط الساخنة المحتمل تواجد المياه بها نتيجة تراكم الأمطار .

وفى غرب المدينة تقوم سيارات تابعة لحي العجمي بمحاولات السيطرة على تجمعات المياه بطريق إسكندرية مطروح، والذى يعد شريان المرور الرئيسى لمناطق غرب المدينة.

وتأتي تلك الجهود في ظل ما تشهده مدينة الإسكندرية اليوم من الأمطار شبه المتواصلة والصقيع الملحوظ بالتزامن مع نوة “الفيضة الصغرى”.