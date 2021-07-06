جهود لعودة السيولة المرورية بطريق «سيوة – مطروح» بعد سقوط حمولة مقطورة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الجهود المبذولة لعودة السيولة المرورية بطريق سيوة-مطروح بعد إزالة المعوقات بالكيلو (١٠٠) والكيلو (١٠) مطمئناً المسافرين بعودة الأمور لطبيعتها .



واوضح العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة اليوم الثلاثاء أنه تم إزالة جميع المعوقات بالكيلو (١٠) بمدخل المدينة والاطمئنان على السيولة المرورية، وذلك بعد تلقى بلاغ يفيد بسقوط حمولة إحدى المقطورات بمدخل مدينة سيوة بالكيلو (١٠).

وتم على الفور التوجه إلى الموقع بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز، والمعدات اللازمة لرفع الحمولة من الحملة الميكانيكية لرئاسة مركز ومدينة سيوة، مضيفاً أنه تم رفع حمولة أخرى بالكيلو (١٠٠) صباح اليوم كانت تمثل عائقا ً للمارة، مضيفا انه تم تمهيد مدخل الكيلو (٧) – طريق أبوشروف وإزالة جميع المعوقات بالطريق.