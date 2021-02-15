جهود قوات حرس الحدود.. القبض على 170 مهربا وتدمير 4 أنفاق بشمال سيناء

تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات، تم ضبط (3) بندقية قناصة و(3) رشاش و(11) بندقية آلية و(12) بندقية خرطوش و(25) مسدس صوت و (90) بندقية ضغط هواء فضلاً عن عدد (2500) طلقة مختلفة الأعيرة و(15) هاتف للإتصال عبر الأقمار الصناعية ، بالإضافة إلى إكتشاف وتدمير عدد (4) فتحة نفق بشمال سيناء .

يأتى ذلك استمراراً لجهود قوات حرس الحدود فى التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تهديد إستقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى

ونجحت عناصر قوات حرس الحدود على أنفاق قناة السويس أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات فى ضبط (963) كيلو جرام لجوهر الحشيش و (548) كيلو جرام لنبات البانجو و(47) كيلو جرام للأفيون فضلاً عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية .



كما تم ضبط عدد (140) عربة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة والغير خالصة الرسوم الجمركية ، وضبط عدد (535) ألف قرص مخدر و(7) كيلو جرام من الدهب المهرب ، بالإضافة إلى ضبط عدد (15) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن ، و(122) طن من الحجارة المخلوطة بالذهب .

وفى سياق متصل قامت قوات حرس الحدود بالقبض على (170) فرد من المهربين والخارجين عن القانون ، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد ( 3740 ) فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

يأتى ذلك إستمراراً للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التى تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً فى تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة .