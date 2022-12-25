جهود رجال الشرطة لمساعدة المواطنين في موجة الطقس السييء (صور)

ساعد رجال الشرطة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية، وذلك من خلال التواجد الأمني بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، والهادف نحو تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للمواطنين، لاسيما في المواقف الطارئة.

ونشر أجهزة وزارة الداخلية سيارات الإغاثة والدفع الرباعى والأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية ومساعدة المواطنين من قائدي السيارات، الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، فضلاً عن تكثيف الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق بمختلف المحافظات، وقامت قوات الحماية المدنية بالمساهمة في إزالة تجمعات المياه.

ورفعت درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة في الحد من آثار الأمطار، وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة.

ولقد كان للتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر فى الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين.

الأمر الذي لاقى استحسانًا ورضاء المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.