جهود القوات البحرية في خفض معدلات الهجرة غير الشرعية

بدور إبراهيم: قال الفريق احمد خالد قائد القوات البحرية إن الأوضاع غير المستقرة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة أسهم فى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة السابقة من خلال سواحل تلك الدول. ولفت الى ان تلك الاوضاع استوجبت على الدولة المصرية سن

بدور إبراهيم:

قال الفريق احمد خالد قائد القوات البحرية إن الأوضاع غير المستقرة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والمنطقة العربية بصفة خاصة أسهم فى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة السابقة من خلال سواحل تلك الدول.





ولفت الى ان تلك الاوضاع استوجبت على الدولة المصرية سن قوانين وتشريعات جديدة للقضاء على تلك الظاهرة وقامت القوات البحرية بالتعاون الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة وقوات حرس الحدود بالتصدى لهذة الظاهرة وبتوجيه ضربات حاسمة للقائمين على أعمال الهجرة غير الشرعية.

وأشار الى أن نجاح المجهودات وضح جلياً فى انخفاض معدلات الهجرة غير الشرعية حيث تم القاءالقبض على مجموعة من بلنصات الصيد وإحباط محاولة تهريب أكثر من عدد (250) فرد هجرة غير شرعية إلى أوروبا و عدد من الفلايك القائمة بأعمال تهريب (مخدرات – سلاح – بضائع غير خالصة الجمارك) خلال 2017 حتى الأن نتيجة لتكثيف أعمال المرور وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها بما يقارب بعدد (20) بلنص وإحباط محاولة تهريب اكثر من عدد (2800) فرد هجرة غير شرعية إلى أوروبا وما يقارب عدد (60) فلوكة قائمة بأعمال تهريب (مخدرات – سلاح – بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية) خلال عام 2016 مما يظهر عزم القوات البحرية على القضاء على هذة الظاهرة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات هذا الشعب.