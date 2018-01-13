جهود الزراعة في تطوير حديقة حيوان الإسكندرية

استمرار العمل في المتحف وبيت الزواحف و"كازينو البجعة" الصاوي أحمدأكد تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن خطة تطوير حديقة حيوان الإسكندرية بوساطة وزارة الإنتاج الحربي تسير وفقًا لما هو مخطط لها حيث تم الانتهاء من تطوير البرج، بيت السباع، شبكة الصرف الصحى، المبنى الإ

استمرار العمل في المتحف وبيت الزواحف و”كازينو البجعة”





الصاوي أحمد

أكد تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن خطة تطوير حديقة حيوان الإسكندرية بوساطة وزارة الإنتاج الحربي تسير وفقًا لما هو مخطط لها حيث تم الانتهاء من تطوير البرج، بيت السباع، شبكة الصرف الصحى، المبنى الإدارى، بيت الشمبانزى، بيت العصافير، بيت النسور، بيت الفيل، بيت الزرافة، بيت الجمل، بوابة الباب الرئيسى، بركة سبع البحر، دورات المياه.

وأكد تقرير صادرعن وزارة الزراعة، حصلت عليه “المال”، أن خطة التطويرلا تزال جارية في كل من المتحف الحيواني وبيت الزواحف وبيت الدب القطبى حتي الآن، واستكمال أعمال التطوير الخاصة بكازينو البجعة.

وقامت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بتوفير عروض لبعض المستثمرين لتطوير الكازينو، وجارٍ عرضها على المستشار القانونى لمعالى وزير الزراعة للموافقة.

وأصدر الدكتورعبد المنعم البنا، وزير الزراعة، أمر إسناد مباشر رقم 2619 بتاريخ 30 مارس 2016، بإسناد تطوير حديقة حيوان الإسكندرية لشركة قها التابعة للإنتاج الحربي، بقيمة 5 ملايين جنيه.

وبدأ العمل فى مايو 2016 وتم زيادة الاعتمادات المالية إلى 7,5 مليون جنيه لرفع كفاءة المتحف الحيوانى وبيت الزواحف، كما تم تكليف الشركة المنفذة لأعمال التطوير بتغطية أسقف المبانى والمبايت والأكشاك بالقرميد.